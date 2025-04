Promotion sur l’iPad Pro M4 11 et 13 pouces chez Amazon

L’iPad Pro M4 d’Apple, véritable bijou technologique, est actuellement en promotion sur Amazon. Avec un prix de base de 1 219 € pour le modèle 11 pouces (256 Go, Wi-Fi) et 1 569 € pour le 13 pouces, les tarifs baissent à 1 169 € et 1 499 € respectivement. Équipé de la puce M4, d’un écran OLED Ultra Retina XDR et d’une finesse record, cet iPad combine puissance, élégance et polyvalence, idéal pour les créateurs, professionnels et amateurs de technologie.

Les nouveautés de l’iPad Pro M4

Sorti en mai 2024, l’iPad Pro M4 repousse les limites avec son écran tandem OLED, offrant des couleurs éclatantes, un contraste saisissant et une luminosité HDR jusqu’à 1 600 nits. La puce M4, 1,5 fois plus rapide que la M2, excelle dans les tâches gourmandes comme l’édition vidéo ou les jeux AAA tels que Assassin's Creed Mirage ou Resident Evil 3 Remake. Son design, le plus fin jamais conçu par Apple (5,3 mm pour le 11 pouces, 5,1 mm pour le 13 pouces), intègre une caméra frontale 12 Mpx en mode paysage et un scanner LiDAR. Compatible avec l’Apple Pencil Pro, il optimise la création et la productivité pour de nombreux artistes.

Les avantages de la gamme iPad Pro

La gamme iPad Pro se distingue par sa polyvalence. Que ce soit pour le travail, avec des apps comme Final Cut Pro ou Logic Pro, ou pour le divertissement, grâce à son écran immersif, elle répond à tous les besoins, même pour les joueurs les plus exigeants. La connectivité Wi-Fi 6E (et 5G en option) garantit des performances fluides, tandis que l’autonomie longue durée accompagne les journées chargées. Avec iPadOS et l’intégration d’Apple Intelligence, l’expérience utilisateur est intuitive et sécurisée, renforcée par un écosystème d’accessoires comme le Magic Keyboard.

Profitez de la promotion sur Amazon

C’est le moment idéal pour acquérir l’iPad Pro M4 à prix réduit sur Amazon. Les modèles 11 pouces et 13 pouces offrent des performances haut de gamme à des tarifs attractifs. Voici les offres à ne pas manquer :

Ne tardez pas, ces promotions sont souvent éphémères !

