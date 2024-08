Les deux avantages de l'iPad Air 6 de 13 pouces sur le modèle 11 pouces

Vous n'êtes pas sans savoir qu'Apple a introduit son nouvel iPad Air 6 avec la puce M2 aux côtés de l'iPad Pro M4. Outre le nouveau processeur, le nouveau "Air" est surtout désormais disponible dans deux tailles différentes : 11 et 13 pouces (10,9 et 12,9 pouces en réalité). Outre l'écran qui est naturellement plus grand sur le modèle de 13 pouces, il existe deux autres différences à prendre en compte avant l'achat.

Le comparatif entre les deux tailles d'iPad Air M2

Un écran plus lumineux

Premier point, le nouvel iPad Air 2024 de 13 pouces a une luminosité maximale de 600 nits, soit 20 % de plus que l'iPad Air 11 pouces, selon les spécifications techniques d'Apple.



Les connaisseurs auront deviné que la luminosité maximale de l'iPad Air 13 pouces, pour les contenus dans la plage dynamique standard (SDR), est égale à celle des modèles iPad Pro de la génération précédente équipés de la puce M2. Les nouveaux iPad Pro M4 montent à 1000 nits en SDR et 1600 nits en HDR.



Niveaux de luminosité maximale (SDR) pour les modèles récents d'iPad Pro et d'iPad Air :

iPad Pro M4 : 1 000 nits

iPad Pro M2 : 600 nits

iPad Air M2 13 pouces : 600 nits

iPad Air M2 11 pouces : 500 nits

iPad Air M1 10,9 pouces : 500 nits

Les basses plus percutantes

L'autre différence entre les deux tailles d'iPad Air 2024 réside dans la qualité des haut-parleurs stéréo. Si leur nombre est identique, Apple avance que le modèle de 13 pouces fournit des basses deux fois plus fortes. Intéressant pour ceux qui s'en servent comme "enceinte", ceux qui jouent ou qui aime visionner des films et séries.

Les nouveautés de l'iPad Air 6

Les nouveaux modèles d'iPad Air M2 sont d'ores et déjà disponibles à la commande, avec des livraisons qui débuteront le 15 mai. Les principales nouveautés sont la puce M2, la caméra frontale déplacée en mode paysage, la prise en charge du Wi-Fi 6E, la prise en charge de l'Apple Pencil Pro et de nouvelles options de couleur. Le reste était déjà disponible sur l'iPad Air M1, un excellent choix encore en 2024.

