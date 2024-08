Apple présente son iPad Air 6 en deux tailles avec puce M2

Moins attendu que l'iPad Pro 2024, le nouvel iPad Air de sixième génération n'est toutefois pas à négliger. Comme prévu par les rumeurs, Apple a fait évoluer son milieu de gamme avec parcimonie, mais suffisamment pour piquer la curiosité des clients, notamment grâce à une nouvelle taille d'écran et la puce M2.



Retrouvons tous les détails ci-dessous.

Les grandes nouveautés de l'iPad Air 6

Un résumé des nouveautés de l'iPad Air 2024 :

Deux tailles : 11 et 13 pouces

Caméra selfie à l'horizontal + compatible avec "Cadre centré"

Des basses plus profondes (sur le 13 pouces)

Puce M2 50% plus rapide

128 Go à la place du 64 Go et jusqu'à 1 To de stockage

Compatible avec Apple Pencil Pro

4 couleurs "douces"

Deux tailles : 11 & 13 pouces

Comme prévu, voici l'iPad Air 6. La grande nouveauté cette année, c'est qu'il se décline en deux tailles, comme son grand frère l'iPad Pro. Un modèle de 11 pouces et un second de 13 pouces. De quoi profiter d'un affichage 30 % plus grand qu'auparavant sur cette gamme. Écran Liquid Retina avec un revêtement antireflet, True Tone et la prise en charge de la large gamme de couleurs P3.



Le poids des iPad Air 2024 :

iPad Air 6 13 pouces - 617 grammes

iPad Air 6 11 pouces - 462 grammes

Nouvelle position pour la caméra avant

La caméra frontale Ultra Wide de 12 Mpx passe sur la tranche à l'horizontale, encore une fois comme le dernier iPad Pro. C'est bien plus pratique pour les appels FaceTime et la prise de photos. La fonctionnalité Cadre centré, qui permet d'avoir toujours son visage au centre de l'image durant un appel vidéo, est également de la partie.

Puce M2 + Audio Spatial

Une puce M2 qui succède à la puce M1. 50 % de rapidité en plus, vous connaissez la musique. En parlant de musique, l'iPad Air 6 possède une fois de plus une qualité audio améliorée. Le modèle 13 pouces se targue même d'avoir deux fois plus de basses. Une plus grande taille, un plus gros son.

La puce M2 assure à l’iPad Air des performances exceptionnelles. Avec un CPU, un GPU et un Neural Engine d’une puissance remarquable, elle est près de 50 % plus rapide que la puce de génération précédente. Alors, qu’il s’agisse de préparer la rénovation de votre maison dans Trimble SketchUp, de jouer aux derniers jeux AAA comme Zenless Zone Zero ou d’exploiter le suivi de mouvement activé par IA dans Onform pour peaufiner votre swing au golf, vous pouvez vous en donner à cœur joie. Tout cela, avec une incroyable efficacité énergétique pour bénéficier d’une autonomie d’une journée entière

Stockage

Apple a enfin délaissé le 64 Go. L'iPad Air 6 d'entrée de gamme commence directement à 128 Go. On peut monter en 512 Go et même 1 To pour les plus gourmands en ressources qui veulent un bel espace de stockage sans avoir besoin d'acheter un iPad Pro plus onéreux.

Couleurs

L'iPad Air 6 a le droit à 4 coloris :

Bleu

Mauve

Lumière Stellaire

Gris sidéral

Date et prix de l'iPad Air 2024

L'iPad Air 6 sera disponible la semaine prochaine, le mercredi 15 mai. Un prix de 719 € pour le 11 pouces et de 969 € pour le 13 pouces. C'est cher !



