Apple présente le Magic Keyboard pour l'iPad Pro M4

Aujourd'hui, lors de son événement « Let loose » entièrement consacré à l'iPad, Apple a annoncé une toute nouvelle version du Magic Keyboard, sa coque-clavier introduite pour la première fois en 2020. La version 2 va plus loin, pour se rapprocher de la sensation d'un MacBook. Il ne manque plus qu'iPadOS 18 ne vienne parfaire le tableau.

Le Magic Keyboard axé sur les professionnels

Ce nouveau modèle de clavier pour iPad prend en compte les besoins des utilisateurs professionnels. Plus fin et plus léger, il est également doté d'un pavé tactile plus large et d'une rangée de boutons supplémentaires en haut, avec une touche très demandée.

Avant l'événement, on s'attendait à ce que le nouveau Magic Keyboard d'Apple arborerait un cadre en aluminium gris. Au lieu de cela, Apple a rendu le clavier plus fin et plus léger qu'auparavant, tout en y ajoutant deux fonctionnalités que les professionnels apprécieront. La firme utilise bien de l'aluminium, mais coloré.

Le Magic Keyboard se décline en deux couleurs assorties à l’iPad Pro. Il est doté d’une coque extérieure résistante en aluminium usiné et d’un connecteur USB‑C pour la recharge passthrough. Le Magic Keyboard se fixe à l’iPad par connexion magnétique, et comme le Smart Connector active immédiatement l’alimentation ainsi que le transfert des données sans recourir au Bluetooth, il est tout de suite prêt à l’emploi.

Si l'ensemble est plus léger (l'iPad Pro ayant aussi perdu du poids), c'est surtout la rangée de touches de fonction du Magic Keyboard qui intéressera les clients. Elle permet d'accéder rapidement à des commandes clés telles que le réglage du volume et de la luminosité, la lecture/pause, la dictée, etc. Il y a même un bouton Échap, enfin !

Tapez confortablement sur un clavier au design sophistiqué avec touches rétroéclairées. Réglez facilement l’angle le plus adapté à votre vision. Et utilisez la nouvelle rangée de 14 touches de fonction pour profiter d’un accès pratique à certains réglages comme la lumi­nosité de l’écran et le volume.

Apple a également considérablement augmenté la taille du trackpad du Magic Keyboard et l'a rendu « encore plus réactif grâce au retour haptique », selon le site officiel, une amélioration bienvenue par rapport au Magic Keyboard précédent. Dans la zone du trackpad, le clavier propose même un repose-paume en aluminium pour offrir une expérience de frappe plus proche de celle d'un Mac.

Parcourez d’imposantes feuilles de calcul et faites facilement ressortir du texte grâce à un trackpad en verre repensé et plus grand avec retour haptique. Faites défiler, balayez ou utilisez des gestes Multi-Touch avec une grande facilité pour décupler votre producti­vité.

Comme le précédent Magic Keyboard, ce modèle est disponible en deux couleurs : noir et blanc. Le premier comprend un repose-paume en aluminium noir et le second un repose-paume en aluminium argenté. À noter que si le Magic Keyboard utilise toujours le Smart Connector de l'iPad pour se connecter, il y a un port USB-C inclus qui peut être utilisé pour la charge passthrough.



Il ne manque plus qu'une amélioration de l'interface utilisateur, peut-être avec iPadOS 18 à venir en bêta en juin.

Date et prix

Le nouveau Magic Keyboard peut être commandé dès aujourd'hui et sera expédié la semaine prochaine. Il est disponible au même prix que le précédent Magic Keyboard, à savoir 349 euros pour la version 11 pouces et 399 euros pour la version 13 pouces. Il est exclusif à l'iPad Pro M4, aucun autre modèle d'iPad n'étant actuellement pris en charge. Dommage, surtout que l'iPad Air 6 a la même taille que le "Pro".