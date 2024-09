Apple travaille sur un Magic Keyboard pour l'iPad de base

Apple travaille sur un nouvel accessoire Magic Keyboard pour l'iPad d'entrée de gamme, permettant ainsi à la tablette la moins chère de devenir un véritable petit ordinateur portable, selon une indiscrétion de Mark Gurman de Bloomberg.

Dans la dernière lettre dominicale « Power On », outre la gamme de Mac M4 à venir, Mark Gurman indique que les fournisseurs d'Apple développent un nouveau clavier pour l'iPad dont le lancement est prévu l'année prochaine. L'accessoire serait conçu pour l'iPad 11 ou l'iPad Air 6, plutôt que pour l'iPad Pro. Il n'aura pas de boîtier en aluminium comme le nouveau Magic Keyboard pour l'iPad Pro M4, mais il pourrait être doté d'une rangée de fonctions. Il devrait être commercialisé d'ici le milieu de l'année 2025.

L'iPad Air 6 avec le Magic Keyboard 2020 (ancien modèle)

Un nouveau clavier magique bas de gamme pour l'iPad en préparation.

[...]

Aujourd'hui, on me dit que les fournisseurs d'Apple travaillent d'arrache-pied à la mise au point d'un nouveau clavier d'iPad pour l'année prochaine. Cet accessoire sera une version bas de gamme qui pourrait être conçue pour un iPad d'entrée de gamme ou pour les nouveaux iPad Air. On me dit qu'il sera dépourvu de composants plus coûteux, comme le repose-poignets en métal, mais qu'il présentera de nouvelles fonctionnalités, dont peut-être une rangée de fonctions.