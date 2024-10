Le clavier Apple Magic Keyboard avec Touch ID est en promo à -20 %

Vous avez besoin d'un clavier pour votre Mac mini, Mac Studio, iMac, Mac Pro ou même MacBook ? Le modèle iconique d'Apple, le Magic Keyboard, est en promotion. Celui qui est livré avec l'iMac M3 est reconnaissable entre tous grâce à son design épuré et son bouton Touch ID qui change tout. La promotion est à retrouver en fin d'article.

Le meilleur clavier pour un Mac

Le Magic Keyboard avec Touch ID, en version "pavé numérique", est la solution sans fil la plus complète pour tous les utilisateurs de Mac. , offrant une expérience de frappe améliorée et une connectivité Bluetooth facile. Conçu spécifiquement pour les Mac dotés d'une puce Apple, ce clavier s'associe automatiquement à votre appareil, permettant une mise en route rapide et efficace (comme les AirPods). Le Magic Keyboard se distingue par son confort et sa précision de frappe (grâce à une course très courte), avec un format étendu qui comprend des commandes de navigation pratiques et des touches fléchées de taille standard, sous le pavé numérique. Pratique pour travailler, mais aussi jouer.

Mais le principal avantage du Magic Keyboard reste la fonctionnalité Touch ID, qui permet un déverrouillage rapide et sécurisé de votre Mac, ainsi qu'une connexion facile aux applications et sites web.



En termes d'autonomie, le clavier est conçu pour durer plusieurs semaines sur une seule charge, avec une batterie intégrée qui peut tenir environ un mois ou plus, selon l'utilisation. Pour la recharge, un câble tissé USB-C vers Lightning est inclus, permettant de jumeler et recharger le clavier en le branchant sur un port USB-C de votre Mac.



Attention, ce Magic Keyboard nécessite d'avoir un Mac équipé d'une puce Apple (M1, M2 ou M3 à date) et fonctionnant sous macOS 11.4 ou version ultérieure. Un parfait mélange de technologie, de confort et d'ergonomie.

Acheter le Magic Keyboard au meilleur prix

Si vous cherchiez une idée cadeau, pour vous ou pour un proche, le Magic Keyboard est un très bon choix. Même ceux qui ont un MacBook peuvent craquer, car il permet de fermer l'ordinateur et de le brancher à un écran externe pour une meilleure posture.



Profitez vite de la promotion sur le Magic Keyboard d'Apple :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.