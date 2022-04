La partie Touch ID du Magic Keyboard de l’iMac peut fonctionner seul

Alban Martin

Le Touch ID s'est fait connaître sur l'iPhone, puis Apple a poursuivi l'intégration sur l’iPad dans la foulée, avant d’en faire de même sur Mac avec le MacBook Pro de 2016. Depuis plus de 5 ans, les propriétaires de Mac peuvent déverrouiller leur ordinateur, remplir un mot de passe et même acheter avec Apple Pay directement depuis le Touch ID de leur Mac ! Mais avec l’iMac M1, la firme propose un clavier externe doté du bouton d’authentification. Si vous n’aimez pas ce clavier et que vous voulez avec le Touch ID sur un clavier tiers, un bricoleur de haut vol a réussi son coup.

Touch ID sur n'importe quel clavier

Si vous utilisez un Mac avec le Touch ID, vous avez probablement ressenti tous les bienfaits de cette authentification rapide, pratique et surtout... sécurisé !

Malheureusement, cette fonctionnalité n'est pas disponible sur tous les Mac.



Pour rappel, le clavier en question avec Touch ID fonctionne en communiquant avec la partie « Secure Enclave » de la puce du Mac associé. Cela signifie que ce composant hardware effectue les opérations d'inscription et de correspondance et applique les politiques de sécurité de la même manière qu'elle le ferait pour un capteur Touch ID intégré sur un iPhone par exemple.

La blague de The Basic Apple Guy



Le clavier externe de la firme américaine ne comprend pas sa propre « Secure Enclave », mais plutôt un "bloc matériel d'accélération des clés publiques (PKA)" qui gère la communication entre celle du Mac et le capteur Touch ID.



Le développeur Khaos Tian s'est rendu sur Twitter cette semaine pour présenter son travail sur ce projet. En fait, il a réussi à retirer les composants de Touch ID du Magic Keyboard.



Ce n'est certainement pas une tâche facile, mais il s'agit d'une démonstration de haut vol. Il y a un grand groupe de personnes qui veulent utiliser Touch ID avec leur Mac de bureau ou un MacBook un peu ancien mais qui ne veulent pas utiliser du dernier clavier d’Apple.

Standalone Touch ID button 😆 Pulled out the parts from Magic Keyboard and it worked nicely. pic.twitter.com/rZsThyEzQB — Khaos Tian (@KhaosT) April 6, 2022

Le plus drôle dans cette histoire, c’est que le projet de Khaos Tian intervient quelques jours seulement après que The Basic Apple Guy ait créé un un poisson d'avril imaginant un monde dans lequel Apple vendrait le "Magic Button" pour ces utilisateurs. Des personnes intéressées et assez calées pour suivre l’exemple de ce bricoleur ?