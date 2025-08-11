Fairphone lance des câbles USB-C et chargeurs rapides écologiques

Fairphone enrichit son écosystème d'accessoires durables avec une nouvelle gamme de câbles et chargeurs USB-C. Si la marque néerlandaise reste encore confidentielle en France, ses accessoires pourraient séduire les utilisateurs Apple soucieux d'impact environnemental, offrant une alternative "éthique" aux câbles USB-C traditionnels.

Des câbles pensés pour durer face à l'usage quotidien

Les nouveaux câbles USB-C de Fairphone promettent une résistance exceptionnelle avec 70 000 pliages garantis, soit plus du double des standards habituels de marques comme Belkin. Cette robustesse s'accompagne d'un débit de charge impressionnant de 240W et de transferts de données jusqu'à 20 Gbps en USB 3.2.

L'approche écologique se traduit par l'utilisation de cuivre 100% recyclé et de plastiques recyclés pour la gaine et le tressage. Fait notable, Fairphone compense désormais l'or et l'argent utilisés via des crédits Fairmined, soutenant les mineurs artisanaux. Un adaptateur USB-A amovible complète chaque câble — un possible point de fragilité selon nous — proposé en versions 1m et 2,5m dès 19,95€.



A titre de comparaison, un câble de 2,5m 240W chez Apple (pas connu pour sa durabilité) coûte 35€, soit dix euros de plus que l'équivalent chez Fairphone. En revanche, un câble du même acabit chez Ugreen ou Anker et aisément trouvable à moins de 20 euros. A vous de déterminer si vous croyez dans les promesses de Fairphone et si vous êtes prêt à dépenser les quelques deniers supplémentaires.

Des chargeurs rapides fabriqués éthiquement

Le chargeur 30W, disponible dès maintenant à 24,95€, supporte les protocoles de charge d'Apple et Samsung. De quoi alimenter efficacement un iPhone 15 ou MacBook Air, tout en respectant les standards PD et PPS. Le boîtier en plastique 100% recyclé témoigne de l'engagement environnemental de la marque.

Un modèle 65W à trois ports arrivera fin septembre à 39,95, capable de charger simultanément un MacBook et deux appareils supplémentaires. Cette polyvalence répond aux besoins des utilisateurs multi-appareils, notamment dans l'écosystème Apple où la cohérence de charge devient cruciale. En revanche, c'est encore une fois bien moins cher chez Ugreen et d'autres marques sérieuses.

Tous les produits bénéficient d'une garantie de trois ans, contre un an habituellement. L'assemblage s'effectue exclusivement avec de l'énergie verte, renforçant la démarche durable.

Si Apple mise aussi sur le recyclage avec ses matériaux, Fairphone va plus loin en rendant transparente sa chaîne d'approvisionnement. Ces accessoires, certes plus onéreux que la moyenne, constituent une entrée accessible vers une technologie plus responsable pour ceux qui ne sont pas prêts à investir dans un smartphone réparable. C'est déjà ça de pris.

Disponibles uniquement en Europe pour l'instant, ces accessoires attendent encore leur certification américaine. Pour une fois, nous sommes les premiers à bénéficier de nouveaux produits !