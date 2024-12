Fin du Lightning : que faire de vos anciens câbles ?

La généralisation de l'USB-C dans tous les appareils dont les iPhone marque la fin d'une époque pour Apple et soulève une question pratique pour de nombreux utilisateurs : que faire de tous ces câbles Lightning accumulés depuis 2012 ? Entre recyclage responsable et réutilisation intelligente, voici les différentes options qui s'offrent à vous.

Donner une seconde vie à vos câbles Lightning

Avant de vous précipiter pour jeter vos câbles, plusieurs solutions permettent de les réutiliser intelligemment. Les câbles Lightning restent parfaitement compatibles avec de nombreux appareils Apple plus anciens comme certains modèles d'iPad, les AirPods ou l'Apple Pencil. Vous pouvez également faire des heureux autour de vous en les donnant à des proches qui utilisent encore des appareils compatibles. Pour ceux qui souhaitent en tirer un petit bénéfice, la revente sur des plateformes comme eBay, LeBonCoin ou Vinted reste une option intéressante, même si les prix sont désormais très bas.

Si vos câbles sont trop nombreux ou endommagés, le recyclage est la solution la plus écologique. Plusieurs options s'offrent à vous.



La société française Green_e propose un service gratuit de recyclage par voie postale. Une fois reçus, les câbles sont broyés et transformés en micro-granules qui serviront à fabriquer de nouveaux objets. Les grandes enseignes comme Carrefour, Lidl, Darty ou Boulanger mettent également à disposition des bacs de collecte spécifiques. Les Apple Store récupèrent également les vieux câbles. Pour trouver le point de collecte le plus proche, il suffit de consulter le site gouvernemental "Longue vie aux objets".



Cette transition vers l'USB-C, bien que contraignante à court terme, s'inscrit dans une démarche environnementale plus large. Le recyclage des câbles permet de récupérer des métaux précieux comme le palladium, l'or, le nickel ou encore le cuivre. Des entreprises comme Nexans s'engagent d'ailleurs à utiliser au minimum 30% de cuivre recyclé dans la fabrication de leurs nouveaux câbles d'ici 2030. En tout cas, il va falloir faire la transition en se procurant inévitablement de nouveaux accessoires USB-C et / ou des adaptateurs comme :

