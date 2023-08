Des promotions sur les accessoires Anker (chargeur USB-C, batterie externe...)

Anker Chargeur USB-C (33 W), Chargeur Rapide iPhone



Chargeur USB-C de 33W permettant une charge rapide. Possède deux ports (USB-C et USB-A) pour charger 2 appareils en même temps. Design compact, idéal pour le transport. Sécurité renforcée avec ActiveShield️. Inclut une garantie de 18 mois.



Prix : disponible dès maintenant à 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

Anker Batterie magnétique 621 (MagGo)



La batterie externe MagSafe d'Anker utilise la technologie MiniCell pour être plus compacte et légère. Elle se fixe solidement aux iPhone 12 et 13 grâce à des aimants puissants, permettant une utilisation à une main. L'alignement pour la charge est rapide et évite les déconnexions dues à de mauvais placements. La batterie est fournie avec un câble USB-C et bénéficie d'une garantie de 24 mois.



Prix : disponible dès maintenant à 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Anker Chargeur sans Fil 10W Max



La station de charge sans fil PowerWave offre une charge rapide de 10W pour les Samsung Galaxy et 7.5W pour les iPhone, cette dernière étant 10% plus rapide que d'autres chargeurs. Elle s'ajuste aux besoins de tout smartphone compatible. Elle est compacte, sécurisée avec une surface anti-dérapante, et charge à travers les coques, même épaisses. L'achat inclut le pad PowerWave, un câble micro USB, un guide d'utilisation, et bénéficie d'une garantie de 18 mois avec support client.



Prix : disponible dès maintenant à 14,99€ au lieu de 18,99€ (-21%)

Chargeur Rapide USB-C



Le chargeur USB-C d'Anker, PowerPort Atom III 63W Slim, offre une charge rapide de 45W pour ordinateurs portables et de 20W pour autres appareils. Il possède deux ports USB-C et deux USB-A, permettant la charge de 4 appareils simultanément. Grâce au nitrure de gallium (GaN), il est ultra mince. Doté de la technologie PowerIQ 3.0, il charge presque tous les appareils mobiles. L'achat comprend un cordon de 1,5 m, une bande adhésive, un guide et une garantie de 18 mois.



Prix : disponible dès maintenant à 43,99€ au lieu de 59,99€ (-27%)

Anker PowerPort III Bloc d'alimentation USB-C 20 W



Ce bloc d'alimentation USB-C de 20W offre une charge triplée, permettant de charger un iPhone 13 à 50% en 30 minutes. Son design en cube compact le rend idéal pour les voyages. De plus, il assure une charge sécurisée grâce à la protection contre les surtensions et la régulation de la température.



Prix : disponible dès maintenant à 12,74€ au lieu de 16,99€ (-30%)

Anker 321 Magnetic Battery (PowerCore Magnetic 5K)



Cette batterie externe élégante et portable de dimensions 9,4 × 6,35 × 1,5 cm est idéale pour voyager, permettant de charger l'iPhone en déplacement. Elle possède une capacité de 5 000mAh, offrant jusqu'à 19 heures de lecture vidéo pour l'iPhone 14 Pro Max. Elle intègre des capteurs NTC pour une charge sécurisée et permet de charger l'iPhone pendant sa propre recharge.



Prix : disponible dès maintenant à 28,79€ au lieu de 35,99€ (-20%)

Anker Câble USB C vers Lightning (180 cm)



Le câble Lightning vers USB-C d'Anker est conçu pour une charge rapide, permettant de charger un iPhone 14 Pro à 50% en 30 minutes avec un chargeur Power Delivery compatible. Il est robuste, testé pour résister à plus de 10 000 virages, et certifié MFi pour une compatibilité parfaite avec les appareils Lightning. Le produit inclut une garantie de 24 mois et un service client dédié.



Prix : disponible dès maintenant à 12,99€ au lieu de 15,99€ (-19%)

Anker Adaptateur USB C 7 en 1 avec HDMI 4K



L'adaptateur USB-C pour Mac d'Anker offre une extension avec HDMI 4K 30 Hz, connectivité de carte SD, ports USB-A/USB-C et charge rapide. Il permet des transferts de données à 5 Gbit/s et est compatible avec les cartes microSD et SD standard. L'achat inclut un hub 7-en-1 et une pochette de voyage.



Prix : disponible dès maintenant à 35,99€ au lieu de 44,99€ (-20%)