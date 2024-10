Accessoires Anker et Belkin : des promotions très intéressantes sur Amazon !

Parmi les fabricants d'accessoires qui se distinguent par leur engagement à accompagner les produits Apple, deux marques se démarquent par la fiabilité et la qualité de leurs produits : Anker et Belkin. On retrouve dans leurs catalogues des batteries externes, des supports MagSafe, des écouteurs sans fil, des adaptateurs secteur à chaque rapide... Pour une durée temporaire, Belkin et Anker proposent des réductions attractives sur plusieurs de leurs accessoires populaires, l'occasion de faire des économies et de profiter d'un produit récent !

Les meilleures remises Anker et Belkin

On a souvent tendance à dire "quand on cherche un produit, on trouve les meilleures promotions sur Amazon", cette phrase qui n'est pas toujours une valeur sûre se confirme quand même régulièrement ! À l'approche des fêtes de fin d'année, Anker et Belkin ont décidé de dérouler le tapis rouge des promotions sur plusieurs de leurs produits. On vous a fait pour l'occasion une sélection des meilleures remises sur des produits qui ont beaucoup de chance de faire craquer votre côté geek !

Les réductions que vous allez voir ci-dessous vont jusqu'à -53%, bien sûr, on ne sait pas combien de temps cela dure, ce qui signifie que si vous êtes intéressé, prenez une décision rapidement.

Anker 622 MagGo Batterie Externe magnétique sans Fil 5000 mAh



La batterie externe MagSafe Anker 622 (MagGo) est compacte et équipée d'un support intégré pour maintenir l'iPhone verticalement. Elle offre une forte attraction magnétique pour un alignement optimal lors de la charge. Son design fin de 12,10 mm la rend idéale pour les appels vidéo et selfies. Grâce à la technologie Mini-Cell d'Anker, elle reste petite sans compromettre l'efficacité. Elle est fournie avec un câble USB-C, un manuel et une garantie de 26 mois.



Prix : disponible dès maintenant à 27,99€ au lieu de 49,99€ (-44%) Belkin Batterie externe sans fil magnétique 5000mAh



Cette batterie externe MagSafe se distingue par son support pliable en métal, qui permet de maintenir l’iPhone à la verticale pour une utilisation mains libres pendant la charge. Elle offre une fixation magnétique facile et une puissance de charge sans fil allant jusqu'à 7,5 W. Son design compact et léger est parfait pour les déplacements. De plus, les voyants LED intégrés permettent de surveiller facilement l'état de charge de la batterie, assurant une gestion pratique et sécurisée de l'alimentation.



Prix : disponible dès maintenant à 47€ au lieu de 59,99€ (-22%) Belkin BoostCharge Pro Station de Charge 2-en-1 avec MagSafe



Cette station de charge 2-en-1 propose une recharge sans fil Qi2 jusqu'à 15 W pour votre iPhone compatible MagSafe, et un support de recharge Qi de 5 W pour vos AirPods ou autres appareils. Compacte et idéale pour les déplacements, elle inclut un câble USB-C et un adaptateur secteur de 30 W pour une recharge rapide. Un port USB-C permet également de recharger des appareils comme l'Apple Watch. Le voyant LED intégré vous informe de l'état de charge des AirPods pour une gestion simple et pratique.



Prix : disponible dès maintenant à 69€ au lieu de 79,99€ (-14%) Belkin Support MagSafe



Ce support MagSafe transforme votre iPhone (iPhone 12 ou versions ultérieures) en webcam grâce à la fonctionnalité Continuité de macOS Ventura, permettant d'utiliser les capacités avancées de l'appareil photo. Il maintient l'iPhone en toute sécurité, en mode portrait ou paysage, avec une inclinaison ajustable de 25° à 90°. Le support magnétique offre une fixation solide et un retrait facile, sans interrompre l'application en cours. Conçu en métal avec une finition premium, il peut aussi être monté sur un trépied 1/4". Compatible avec les iMac et écrans Apple sous macOS Ventura.



Prix : disponible dès maintenant à 44,99€ au lieu de 66,99€ (-33%) Adaptateur secteur iPhone USB C Anker 47 W



Cet adaptateur secteur Anker 523 (Nano 3) permet de charger simultanément deux appareils grâce à ses deux ports USB-C, offrant 27 W et 20 W respectivement. Il peut également délivrer jusqu'à 45 W via un seul port pour une charge rapide d'un MacBook Air ou autre ordinateur portable USB-C. Sa technologie ActiveShield 2.0 surveille en continu la température pour une protection optimale des appareils. Compact mais puissant, il délivre 47 W dans un format proche d’un chargeur 20 W classique. Livré avec une garantie de 18 mois, mais sans câble.



Prix : disponible dès maintenant à 18,99€ au lieu de 39,99€ (-53%) Anker cable USB C vers USB C, 240 W câble de charge Type-C en nylon doublement tressé



Ce câble USB-C Anker offre une puissance de charge ultra-rapide de 240 W, capable de recharger un MacBook Pro 16" à 42 % en seulement 30 minutes. Polyvalent, il prend en charge une large gamme d'appareils, du MacBook à l'iPad, en passant par les smartphones Samsung. Sa conception en nylon doublement tressé garantit une durabilité exceptionnelle avec une résistance prouvée de 10 000 courbures. Certifié USB-IF, il assure une sécurité optimale pour vos appareils.



Prix : disponible dès maintenant à 9,68€ au lieu de 12,99€ (-25%) Soundcore by Anker P20i Ecouteurs Bluetooth sans Fil



Les écouteurs sans fil soundcore P20i offrent des basses puissantes grâce à leurs conducteurs de 10 mm, pour un son détaillé et amplifié. Personnalisez votre expérience avec l’application soundcore, qui propose 22 préréglages d'égalisation et la fonction « Find My Earbuds » pour localiser un écouteur perdu. Avec une autonomie allant jusqu'à 10 heures, prolongée à 30 heures grâce à l’étui de charge, une recharge rapide de 10 minutes suffit pour 2 heures d’écoute. Leur conception compacte et légère, avec dragonne, ainsi que leur résistance à l'eau IPX5, les rendent idéaux pour les déplacements et les entraînements.



Prix : disponible dès maintenant à 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.