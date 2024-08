Ventes Flash Amazon : des promotions sur les produits Apple et Beats

Apple Watch SE (2ᵉ génération, 2023) (40 mm GPS + Cellular)



L'Apple Watch SE de 2ᵉ génération se présente comme une montre connectée offrant une multitude de fonctionnalités pour un mode de vie actif et une meilleure connectivité. Elle permet de rester en contact sans iPhone grâce à la connectivité cellulaire, et inclut des applications et fonctionnalités de santé et de sécurité avancées comme la détection des chutes et des accidents, ainsi que des notifications pour les problèmes cardiaques. Compatible avec les appareils Apple, elle assure une intégration fluide pour le déverrouillage et les paiements. En plus de sa résistance à l'eau et de sa personnalisation facile via une variété de bracelets et de cadrans, cette montre combine élégance et fonctionnalité, idéale pour un usage quotidien ou sportif.



Prix : disponible dès maintenant à 299€ au lieu de 329€ (-9%)

Apple Watch Series 9 (41 mm GPS) Smartwatch avec boîtier Aluminium et Bracelet Sport lumière stellaire (M/L)



L'Apple Watch Series 9 se présente comme une montre haute performance qui se veut être le partenaire idéal pour une vie saine. Équipée de la puce S9, elle offre un écran ultra lumineux et une interaction innovante permettant de l'utiliser sans contact. Elle inclut des fonctionnalités avancées en matière de santé, de sécurité et de suivi de l'activité, comme la surveillance du taux d'oxygène sanguin, des électrocardiogrammes, des notifications pour arythmies, et un suivi détaillé du sommeil. Les utilisateurs bénéficient aussi de trois mois gratuits à Apple Fitness+, d'une intégration facile avec d'autres appareils Apple, et de la possibilité de personnaliser la montre avec différents bracelets et cadrans. Enfin, elle est conçue pour être durable, avec une résistance aux chutes, à la poussière, et à l'eau jusqu'à 50 mètres.



Prix : disponible dès maintenant à 399€ au lieu de 449€ (-11%)

Apple Magic Keyboard Folio pour iPad (10ᵉ génération)



Le Magic Keyboard pour iPad offre une expérience de frappe confortable grâce à un mécanisme à ciseaux avec une course de frappe de 1 mm. Il intègre un trackpad spacieux qui supporte les gestes Multi-Touch et le curseur pour iPadOS. Avec 14 touches de fonction, il permet un accès facile aux raccourcis. Son design modulaire comprend un clavier amovible et des protections avant et arrière. De plus, il dispose d'un support réglable pour optimiser l'angle de vision.



Prix : disponible dès maintenant à 252€ au lieu de 299€ (-16%)

Apple Watch Series 9 (45 mm GPS + Cellular) Smartwatch avec boîtier en Aluminium et Bracelet Sport (Product) Red (M/L)



L'Apple Watch Series 9 améliore votre santé et votre activité quotidienne avec sa puce S9, permettant des interactions sans toucher l'écran grâce à un affichage ultra-lumineux. Elle propose des fonctionnalités avancées de suivi de santé, telles que la surveillance de l'oxygène sanguin, des électrocardiogrammes à la demande, et une analyse précise du sommeil. Cette montre est aussi équipée de connectivité cellulaire, vous permettant d'envoyer des messages, de passer des appels, et d'écouter de la musique sans dépendre de votre iPhone. Respectueuse de l'environnement, elle est décrite comme neutre en carbone. Pour les sportifs, elle offre de nombreuses options d’entraînement et trois mois d'accès gratuit à Apple Fitness+.



Prix : disponible dès maintenant à 529€ au lieu de 599€ (-12%)

Beats Studio Buds + (2023) – Écouteurs Totalement sans Fil avec réduction du Bruit



Ces écouteurs sans fil de Beats offrent un son puissant et équilibré grâce à un système acoustique personnalisé, et intègrent une réduction active du bruit qui s'adapte à votre oreille pour une immersion totale dans la musique. Ils bénéficient d'une autonomie remarquable allant jusqu'à 36 heures, combinant 9 heures d'écoute directe et 27 heures supplémentaires via l'étui de charge. Ces écouteurs sont compatibles avec les écosystèmes Apple et Android et permettent un jumelage facile. Ils disposent de micros améliorés pour des appels d'une clarté exceptionnelle et sont conçus pour résister à l'eau et à la transpiration conformément à la norme IPX4.



Prix : disponible dès maintenant à 139,99€ au lieu de 199,95€ (-30%)

Apple AirPods avec boîtier de Charge Filaire (2ᵉ génération)



Les AirPods de 2e génération d'Apple sont des écouteurs sans fil conçus pour une intégration parfaite avec les appareils Apple grâce à la puce H1, qui assure une connexion rapide et stable. Ils offrent une expérience d'écoute de haute qualité avec un son riche et clair. Faciles à configurer, ils se connectent automatiquement à votre appareil et peuvent basculer sans effort entre vos appareils connectés. Les AirPods supportent des commandes vocales via Siri, vous permettant de contrôler la musique, passer des appels ou obtenir des directions sans utiliser vos mains. Ils proposent également environ 5 heures d'écoute sur une seule charge, avec la possibilité de recharger rapidement dans leur boîtier compact.



Prix : disponible dès maintenant à 109€ au lieu de 118€ (-8%)