Ventes flash Amazon : les accessoires Otterbox jusqu'à -86% (c'est inédit !)

Vous cherchez de bonnes affaires pour acheter des accessoires pour votre smartphone (batterie externe, clavier pour iPad, protecteur d'écran pour iPhone 14...) ? Ne bougez plus, vous êtes au bon endroit. Sans raison particulière, l'accessoiriste a décidé d'être généreux et de brader les prix de plusieurs de ses accessoires populaires. On vous a fait un petit listing des petites pépites à saisir d'urgence !

Otterbox casse littéralement ses prix

Spécialisée dans la conception et la fabrication d'étuis de protection pour smartphones, tablettes et autres appareils électroniques, Otterbox est une référence sur le marché américain et européen. L'accessoiriste propose en ce moment des réductions très intéressantes sur Amazon !



Comparé à d'autres marques, Otterbox est allez très loin dans sa démarche, car on retrouve des remises pouvant aller jusqu'à -60%, ce qui vous permet d'acquérir une protection pour votre iPhone à un tarif défiant toute concurrence. Bien sûr, cela ne signifie pas que la qualité est réduite, vous retrouverez la même fiabilité et solidité que l'achat au prix officiel.

Les meilleures promotions Otterbox sur Amazon France

À la rédaction d'iPhoneSoft, on vous a fait une sélection des meilleures promotions en cours sur Amazon pour les produits de l'accessoiriste américain Otterbox.

Découvrez ci-dessous les offres à saisir d'urgence avant qu'il ne soit trop tard !

OtterBox Câble Renforcé USB-C vers Lightning



Certifié MFi, câblage de charge rapide conçu pour iPhone et iPad, ultra-robuste (résiste aux torsions et pliages), revêtement extérieur flexible, 1 mètre...



Prix : disponible dès maintenant à 12,90€ au lieu de 20,99€ (-39%) OtterBox Fast Charge Power Bank avec Qi (15 000 mAh)



Ports USB-A et USB-C à chargement rapide, câble inclus (câble USB-A vers USB-C de 15 cm), compatible avec la charge sans fil Qi (jusqu'à 10W), recharge de plusieurs appareils en simultané, petites diodes LED indiquant le niveau de charge restant dans la batterie externe...



Prix : disponible dès maintenant à 27,90€ au lieu de 32,90€ (-15%) Protecteur d'écran OtterBox Amplify Glare Glass pour iPhone 11 / iPhone XR



Capable de résister 5 fois plus efficacement aux égratignures en comparaison avec la principale alternative au verre, protection d'écran haute qualité, anti-échats et éraflures, kit d'installation inclus pour une pose facile...



Prix : disponible dès maintenant à 24,90€ au lieu de 41,61€ (-40%) OtterBox Strada Via Coque pour iPhone 14 Plus



Résiste à un nombre de chutes deux fois supérieur à celui spécifié dans la norme militaire (MIL-STD-810G 5166), coque qui se rabat et protège votre écran, emplacement pour glisser une carte bancaire, loquet magnétique qui sécurise, compatible avec toute la gamme iPhone 13 et iPhone 14, matériau synthétique doux au toucher résiste aux empreintes digitales, aux rayures et aux éraflures...



Prix : disponible dès maintenant à 18,90€ au lieu de 28,98€ (-35%) Coque OtterBox UnlmitED Keyboard pour iPad 10,2" (7e gen / 8e gen / 9e gen)



Coque mince et polyvalente, résiste aux chutes et protège l'iPad, clavier à rabat, clavier complet Bluetooth, arrière transparent, Compatible avec iPad 10,2" (7e gen 2019 / 8e gen 2020 / 9e gen 2021)...



Prix : disponible dès maintenant à 45,90€ au lieu de 109,99€ (-58%) Coque OtterBox Symmetry Folio pour iPad 10,2" (7e gen 2019 / 8e gen 2020 / 9e gen 2021)



Ultra-mince et soumise à des essais de chute pendant plusieurs milliers d’heures pour garantir que votre tablette bénéficie d’une protection maximale, comporte un rabat polyvalent en microfibre qui protège l’écran de votre tablette contre les chutes importantes et les rayures Inclut un porte-crayon...



Prix : disponible dès maintenant à 50,43€ au lieu de 59,99€ (-16%) Otterbox cable Micro USB vers USB-A robuste, ultra résistant 2 mètres



Charge rapide, câble de haute qualité, robuste et conçu pour durer dans le temps, conception en métal pour les prises...



Prix : disponible dès maintenant à 20,25€ au lieu de 24,99€ (-19%) OtterBox Defender XT, Coque Robuste et Renforcée pour Apple iPhone 12 Pro Max -"made for MagSafe"



Peut résister à un nombre de chutes cinq fois plus élevé que celui spécifié par la norme militaire (MIL-STD-810G 5166), conception multicouche qui protège votre appareil des chutes les plus importantes, de la poussière, des rayures et des coups Tandis que ses bords surélevés protègent l’appareil photo et l’écran de votre smartphone contre les chutes importantes et les rayures, compatible MagSafe...



Prix : disponible dès maintenant à 40,90€ au lieu de 64,00€ (-37%) LifeProof pour Apple iPad 10,2" (7e gen 2019 / 8e gen 2020 / 9e gen 2021)



85% de plastique recyclé issu des océans, sans sacrifier la performance, coque ultra-mince, comprend des pare-chocs d’écran surélevés pour aider à protéger votre écran tactile, résiste à des chutes de 1.2 mètre...



Prix : disponible dès maintenant à 6,90€ au lieu de 49,99€ (-86%) OtterBox pour Apple iPhone 11 Pro Max, coque antichoc fine



ultra-fine, résistante et protège votre téléphone des chutes et des rayures, coque facile à installer, soumise à plus de 24 tests contre les chutes sur plus de 238 heures, compatible avec la charge sans fil Qi...



Prix : disponible dès maintenant à 19,90€ au lieu de 24,99€ (-20%)

Aucun produit dans la liste ci-dessous ne vous a convaincu ?

D'autres promotions d'OtterBox sont disponible sur cette page. Attention, la vente flash peuvent se terminer à tout moment.