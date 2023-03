Ventes flash Amazon de printemps : les coques Otterbox jusqu'à -80%

L'événement promotion continue sur Amazon, le géant américain propose en ce moment pour la France des réductions inédites et parfois très agressives dans le cadre des "ventes flash du printemps". L'occasion de saisir de bonnes occasions sur des produits que vous aviez peut-être repéré auparavant !

Otterbox casse littéralement ses prix

Spécialisée dans la conception et la fabrication d'étuis de protection pour smartphones, tablettes et autres appareils électroniques, Otterbox est une référence sur le marché américain et européen. L'accessoiriste propose en ce moment des réductions spectaculaires sur Amazon pour fêter les ventes flash du printemps !



Comparé à d'autres marques, Otterbox est allez très loin dans sa démarche, car on retrouve des remises pouvant aller jusqu'à -80%, ce qui vous permet d'acquérir une protection pour votre iPhone à un tarif défiant toute concurrence. Bien sûr, cela ne signifie pas que la qualité est réduite, vous retrouverez la même fiabilité et solidité que l'achat au prix officiel.

Les meilleures promotions Otterbox sur Amazon France

À la rédaction d'iPhoneSoft, on vous a fait une sélection des meilleures promotions en cours sur Amazon pour les produits de l'accessoiriste américain Otterbox.

Découvrez ci-dessous les offres à saisir d'urgence avant qu'il ne soit trop tard !

Otterbox Slim Série Coque pour iPhone 13 Pro Max avec MagSafe



Protection fine, résiste aux chutes avec la norme militaire (MIL-STD-810G 516.6), compatible MagSafe...



Prix : disponible dès maintenant à 7,90€ au lieu de 36,76€ (-79%) OtterBox Pack étui Protection Ultra Fine Skin + Protection écran en Verre trempé Performance Glass. pour iPhone 6 / 6S



Protège à 360° votre smartphone, ultra fin, transparent, résiste aux US, ne jaunit pas avec le temps, protection d'écran haute qualité en verre trempé...



Prix : disponible dès maintenant à 6,90€ au lieu de 23,96€ (-71%) OtterBox pour Apple iPhone Xs Max, Coque Antichoc élégante, Symmetry Series, Rose



Composée de deux matières : gomme synthétique et polycarbonate, résistance aux chocs et aux chutes, rebord biseauté et surélevé pour protéger l'écran tactile, protection contre les rayures et la poussière...



Prix : disponible dès maintenant à 6,90€ au lieu de 29,06€ (-76%) Otterbox Serie Clear Case avec MagSafe, Coque pour iPhone 13 Pro



Design fin et élégant, résiste à un nombre de chutes deux fois supérieur à celui spécifié dans la norme militaire (MIL-STD-810G 516.6), coque ultra-mince, compatible MagSafe...



Prix : disponible dès maintenant à 10,90€ au lieu de 39,99€ (-73%) OtterBox pour AirPods Pro (1e gen 2019), coque de protection élégante, Série Ispra, Rose



Protection antichoc, protège à 360°, compatible avec la charge sans fil et mousqueton inclus.



Prix : disponible dès maintenant à 6,90€ au lieu de 17,44€ (-60%) Coque OtterBox Symmetry Folio pour iPad 10,2" (7e gen 2019 / 8e gen 2020 / 9e gen 2021)



Ultra-mince et soumise à des essais de chute pendant plusieurs milliers d’heures pour garantir que votre tablette bénéficie d’une protection maximale, comporte un rabat polyvalent en microfibre qui protège l’écran de votre tablette contre les chutes importantes et les rayures Inclut un porte-crayon...



Prix : disponible dès maintenant à 31,90€ au lieu de 50,43€ (-37%) Otterbox cable Micro USB vers USB-A robuste, ultra résistant 2 mètres



Charge rapide, câble de haute qualité, robuste et conçu pour durer dans le temps, conception en métal pour les prises...



Prix : disponible dès maintenant à 8,90€ au lieu de 23,27€ (-62%) OtterBox Defender XT, Coque Robuste et Renforcée pour Apple iPhone 12 Pro Max -"made for MagSafe"



Peut résister à un nombre de chutes cinq fois plus élevé que celui spécifié par la norme militaire (MIL-STD-810G 5166), conception multicouche qui protège votre appareil des chutes les plus importantes, de la poussière, des rayures et des coups Tandis que ses bords surélevés protègent l’appareil photo et l’écran de votre smartphone contre les chutes importantes et les rayures, compatible MagSafe...



Prix : disponible dès maintenant à 38,90€ au lieu de 55,74€ (-30%) Otterbox Slim Série Coque pour iPhone 13 Mini avec MagSafe



Coque utra-mince, protection contre les chutes, les chocs et les rayures, compatibilité MagSafe...



Prix : disponible dès maintenant à 6,90€ au lieu de 36,76€ (-81%) OtterBox pour Apple iPhone 7 / 8 / SE 2e gen (2020) / SE 3e gen (2022), Coque antichoc fine, Série Sleek Case, Transparent/Rouge



Résiste à autant de chutes que le spécifie la norme militaire (MIL-STD-810G 516.6), bords surélevés qui protègent l'appareil photo et l'écran de votre smartphone contre les chutes et les éraflures graves...



Prix : disponible dès maintenant à 15,90€ au lieu de 18,19€ (-13%)

Aucun produit dans la liste ci-dessous ne vous a convaincu ?

D'autres promotions d'OtterBox sont disponible sur cette page. Attention, la vente flash se terminera le 29 mars au plus tard !

