Ventes Flash : des batteries externes en promotion sur Amazon !

AsperX Batterie Externe, Lot de 2 Power Bank 10000mAh



Le pack AsperX comprend deux batteries externes 10000mAh, une noire et une blanche. Minces (12mm) et légères (218g), elles rechargent simultanément jusqu'à trois appareils grâce à un port USB-C et deux ports USB-A. Compatibles avec les nouveaux appareils, elles offrent une protection optimale contre les surtensions et surcharges. Le pack inclut des câbles de charge et un mode d'emploi, avec une garantie de 24 mois et un service client 24/7.



Prix : disponible dès maintenant à 16,99€ au lieu de 18,04€ (-6%)

HETP Batterie Externe Magnétique sans Fil 10800mAh



La batterie externe magnétique 10800mAh se fixe directement à l’arrière des iPhone 15, 14, 13 et 12, offrant une charge efficace grâce à sa technologie d'adsorption magnétique. Compacte et légère (10,3 x 6,8 cm, 202g), elle permet une utilisation aisée du téléphone pendant la charge. Équipée d’un port USB-C 20W, elle prend en charge la charge rapide filaire et sans fil. Son affichage LED précise la puissance restante et son système de protection intelligent garantit la sécurité de vos appareils. Le pack inclut un câble USB-C, un sac de protection, un manuel et bénéficie d'une garantie de 24 mois.



Prix : disponible dès maintenant à 20,96€ au lieu de 35,95€ (-47%)

INFORMATION : une case est à cocher avant l'ajout au panier pour obtenir 30% de rabais supplémentaire, dans la limite des coupons disponibles.

VIYISI Batterie Externe 30000 mAh



La batterie externe de 30000 mAh offre une grande capacité pour une longue autonomie, idéale pour les voyages, déplacements et camping. Avec une charge rapide de 22,5W, elle recharge votre téléphone à plus de 50% en 30 minutes. Dotée de 4 ports de sortie, elle permet de charger simultanément plusieurs appareils. Elle offre trois options de charge (Micro, USB-C, Lighting) et recommande un chargeur de plus de 18W pour une recharge rapide. Un grand écran numérique affiche l'énergie restante. Compatible avec divers appareils, elle ajuste automatiquement la sortie pour une charge stable et sécurisée.



Prix : disponible dès maintenant à 31,99€ au lieu de 36,99€ (-14%)

iWALK Mini Batterie Externe 3350mAh



La batterie externe offre une solution pratique pour recharger votre iPhone sans avoir besoin d'un câble supplémentaire. Avec sa taille compacte comparable à celle d'un rouge à lèvres, elle est extrêmement portable, vous permettant de l'emporter partout avec facilité. Malgré sa petite taille, elle offre une capacité de 3350mAh, suffisante pour charger votre iPhone 7 environ 1,2 fois. De plus, elle prend en charge la charge rapide avec une sortie de 5V 1.5A, vous permettant de recharger votre téléphone rapidement. Une caractéristique intéressante est sa fonction "pass-through charging", qui vous permet de charger la batterie externe tout en rechargeant simultanément votre iPhone. Le pack comprend la batterie externe elle-même ainsi qu'un manuel, et bénéficie d'une garantie de 12 mois.



Prix : disponible dès maintenant à 15,19€ au lieu de 19,99€ (-24%)

iWALK Compact Batterie Externe 9000mAh



Super mini, elle est aussi petite qu'une carte de crédit, facile à glisser dans une poche ou un sac. Sa charge rapide peut recharger un iPhone X jusqu'à 40% en 30 minutes. Puissante, elle offre près de quatre charges pour un iPhone 8, deux charges et demie pour un iPhone XS, et deux charges pour un Samsung Galaxy S10. Le pack inclut la batterie, un câble USB-C, un guide de bienvenue et une garantie de 12 mois.



Prix : disponible dès maintenant à 21,59€ au lieu de 26,99€ (-20%)

INIU Batterie Externe, 22.5W 10000mAh Power Bank



La batterie externe INIU 10000mAh offre une charge rapide et sûre, plébiscitée par plus de 38 millions d'utilisateurs. Grâce aux technologies PD 3.0 et QC 4+, elle recharge votre iPhone de 0 à 54% en 25 minutes, soit 3 fois plus vite que les chargeurs classiques. Son support de téléphone intégré permet de regarder des vidéos, passer des appels ou prendre des selfies en mains libres pendant la charge. Compatible avec tous les appareils, y compris les plus petits comme les AirPods et les montres intelligentes, elle se distingue par sa polyvalence. Le pack inclut la batterie, un câble USB-C, un manuel, une pochette de voyage, une garantie de remboursement de 30 jours, une garantie de 3 ans et un support technique à vie.



Prix : disponible dès maintenant à 23,99€ au lieu de 37,99€ (-37%)

INIU Batterie Externe, Mini 10000mAh 22.5 W



La batterie externe INIU PD 10000mAh assure une charge rapide et sûre, soutenue par plus de 38 millions d'utilisateurs. Avec une recharge à 60% en 30 minutes, elle est compatible avec tous les protocoles de charge rapide courants. La version 2024 intègre un port USB-C pour l'entrée et la sortie, parfait pour les nouveaux appareils USB-C. Compacte, elle est la moitié de la taille d'un iPhone, facilement transportable. Chargez simultanément trois appareils avec ses ports PD USB-C et USB. Le coffret comprend la batterie, un câble USB-C, un manuel, une pochette de voyage, une garantie de remboursement de 30 jours, une garantie de 3 ans et une assistance technique à vie.



Prix : disponible dès maintenant à 23,99€ au lieu de 34,99€ (-31%)