[JOUR 2] Ventes Flash de Printemps d'Amazon : les meilleures promotions sur la catégorie High-Tech

Amazon Echo Pop | Enceinte connectée Bluetooth et Wi-Fi



L'ECHO POP est une enceinte connectée Bluetooth compacte et puissante, idéale pour les chambres à coucher et petits espaces, offrant un son riche grâce à ses fonctionnalités Alexa. Elle permet de contrôler la musique, des livres audio et des podcasts par commande vocale ou via Bluetooth depuis divers services tels qu'Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer, entre autres. Elle transforme n'importe quelle pièce en un espace connecté, permettant de contrôler facilement des appareils compatibles comme les prises et les lumières avec la voix ou l'application Alexa. Elle facilite la vie quotidienne en permettant de programmer des minuteurs, consulter la météo, lire les nouvelles, passer des appels, et plus encore, grâce à des milliers de Skills Alexa en constante évolution. Dotée d'une barre lumineuse indiquant l'activation de l'écoute et conçue pour protéger la vie privée, elle possède un bouton Arrêt microphone pour déconnecter les microphones.



Prix : disponible dès maintenant à 24,99€ au lieu de 54,99€ (-55%)

SHARP HT-SB147 2.0 Barre de son Slim (150 W) avec écran LED et son stéréo



La barre de son HT-SB147 de SHARP est une solution audio élégante et puissante, conçue pour améliorer l'expérience de divertissement à domicile avec une puissance totale maximale de 150 W. Elle est idéale pour le salon, la chambre à coucher, ou même la chambre d'amis, grâce à son design élégant et sa taille compacte qui lui permettent de s'intégrer sous n'importe quel téléviseur. Parfaite pour les jeux vidéo, elle offre également une expérience audio de qualité supérieure pour les films et la musique, grâce à sa connectivité Bluetooth facile à utiliser et à des préréglages d'égaliseur pour optimiser le son selon le contenu (messages, films, musique).



Prix : disponible dès maintenant à 69,99€ au lieu de 97,95€ (-29%)

DJI Mini 3



Le drone Mini 3 offre la possibilité de filmer en 4K HDR, garantissant des images aériennes d'une clarté exceptionnelle et des détails précis, même dans des conditions de lumière complexe. Avec la fonction Prise verticale réelle, il est idéal pour capturer des structures élevées comme des gratte-ciels ou des chutes d'eau, facilitant le partage de contenus sur des plateformes telles qu'Instagram ou TikTok. Le Mini 3 simplifie la capture de moments épiques grâce à QuickShots et à la fonction Panorama, pour des clichés et des vidéos époustouflants. Capable de résister à des vents jusqu'à 38 km/h, il assure une stabilité remarquable en vol. Inclus avec le DJI RC-N1, il offre une expérience de vol légère et créative, autorisé dans les catégories A1 et A3 sans nécessité de test pour les opérateurs.



Prix : disponible dès maintenant à 379€ au lieu de 469€ (-19%)

PETKIT Pura Max Litiere Chat connecté et autonettoyante

(Testé et approuvé par la rédaction iPhoneSoft)



Cette litière autonettoyante et connectée est conçue pour offrir une expérience de gestion des déchets félins à la fois hygiénique et sans effort, idéale pour les grands chats et les foyers avec plusieurs félins grâce à sa très grande capacité (76 litres). Elle est dotée du système de sécurité XSecure, comprenant des capteurs de chaleur, de poids, infrarouges, et anti-pincement, ainsi qu'une alarme à distance pour une utilisation sûre. Le revêtement spécial PURA MAX en caoutchouc TPE et le tissu en nylon Oxford empêchent les excréments de coller, résistent aux éraflures, et préviennent les fuites d'urine.



L'innovation majeure réside dans sa connectivité avec une application iOS dédiée, PETKIT, qui permet aux utilisateurs de suivre les habitudes de leur chat, de lancer un nettoyage manuel, et d'accéder à des fonctionnalités telles que le nettoyage automatique ou programmé, l'élimination des odeurs, et l'éclairage. Grâce à des capteurs intelligents, l'application fournit des données précieuses sur le poids du chat, l'heure et la durée d'utilisation, et l'état de remplissage de la litière, facilitant ainsi le suivi de la santé de l'animal. La litière est également équipée d'un système de double désodorisation pour contrôler les odeurs, et est recommandée pour les animaux de plus de 6 mois pesant entre 1,5 kg et 8 kg. Notez qu'elle nécessite une connexion WiFi 2.4G pour le contrôle à distance et le suivi des données via l'application.



Prix : disponible dès maintenant à 509€ au lieu de 599,99€ (-15%)

Ring Caméra Intérieure (Indoor Camera 2e gén.)



La Ring Indoor Camera (2e génération) offre surveillance et sécurité à domicile avec vidéo en direct HD 1080p, accessible de partout. Elle inclut une cache de confidentialité pour la caméra et le microphone, un système audio bidirectionnel pour communiquer avec les visiteurs, et peut être installée facilement sur une surface ou au mur. Fonctionne en se branchant sur une prise secteur et se couple avec des appareils Ring ou Alexa pour notifications audio. Les fonctionnalités de base sont gratuites; un abonnement Ring Protect optionnel permet l'enregistrement et le partage de vidéos.



Prix : disponible dès maintenant à 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Meta Quest 2



Le Meta Quest 2 est un casque de réalité virtuelle révolutionnaire qui offre une immersion totale grâce à l'audio positionnel 3D, la détection des mains et le retour haptique. Il vous donne accès à un univers en constante expansion de plus de 250 titres, couvrant tout, du jeu vidéo au fitness, en passant par le divertissement avec des blockbusters exclusifs et des expériences VR uniques. Les utilisateurs peuvent explorer des blockbusters fantastiques, vivre des aventures d'horreur palpitantes et collaborer dans des espaces de travail virtuels.



Prix : disponible dès maintenant à 249,99€ au lieu de 299,99€ (-17%)

Amazon Smart Plug (Prise connectée WiFi)



L'Amazon Smart Plug transforme toute prise électrique en une prise intelligente contrôlable vocalement avec Alexa. Facile à configurer et à utiliser, il permet de programmer l'activation ou la désactivation automatique des lumières, de la cafetière, et d'autres appareils, ou de les contrôler à distance. Sans nécessiter de hub pour la maison connectée, vous pouvez définir des routines et des horaires directement via l'application Alexa, rendant votre quotidien plus pratique et automatisé.



Prix : disponible dès maintenant à 12,99€ au lieu de 24,99€ (-48%)

Amazon Basics Mallette de transport pour ordinateur portable avec option en bandoulière et poches pour accessoires



Cette mallette de transport fine et compacte est parfaite pour les utilisateurs de MacBook Pro et MacBook Air, offrant une solution élégante et pratique pour transporter des ordinateurs portables jusqu'à 17.3 pouces sans superflu. Elle est équipée de plusieurs pochettes de rangement conçues pour accueillir une souris, un iPod, un téléphone, des stylos, et d'autres accessoires, assurant ainsi que tous vos indispensables sont organisés et facilement accessibles. La sacoche comprend également une bandoulière rembourrée pour un confort optimal lors du transport, faisant d'elle un choix idéal pour les professionnels et les étudiants en déplacement.



Prix : disponible dès maintenant à 33,49€ au lieu de 39,91€ (-16%)