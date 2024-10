[JOUR 3] Ventes Flash de Printemps d'Amazon : les meilleures promotions sur la catégorie High-Tech

JBL x Martin Garrix Flip 6 Enceinte Bluetooth Portable



Découvrez le son puissant de JBL avec l'enceinte portable JBL Flip 6, conçue en collaboration avec le DJ renommé Martin Garix et inspirée par l'album Starlight. Cette enceinte allie résistance à l'eau et à la poussière (norme IP67) à une autonomie de 12 heures, parfaite pour toute fête. Compacte, elle délivre un son clair avec des aigus précis et des basses profondes. Elle permet une connexion Bluetooth à deux smartphones simultanément, offre des options de personnalisation via l'app JBL Portable et la possibilité de la connecter à d'autres enceintes avec JBL PartyBoost, rendant chaque moment musical inoubliable.



Prix : disponible dès maintenant à 89,99€ au lieu de 119,99€ (-25%)

Samsung Galaxy Book3 Ordinateur Portable 15"



Découvrez le Samsung Galaxy Book3, un ordinateur portable qui combine légèreté (1,6 kg) et élégance avec son design fin en couleur anthracite. Son grand écran anti-reflets assure une expérience visuelle confortable sous tous les angles. Équipé d'un processeur Intel Core de 13e génération, il garantit une haute performance pour une productivité optimale et la gestion efficace de tâches multiples. Il offre une variété de ports pour une connectivité étendue, incluant HDMI, USB-A, USB-C, et microSD. Sa fonctionnalité unique permet de travailler sur deux écrans en connectant sans fil un Galaxy Book3 à une Galaxy Tab, partager des fichiers aisément avec Quick Share, et associer votre smartphone pour une expérience intégrée. Ce modèle inclut un écran de 15 pouces, 8Go RAM, 512 Go SSD, et Intel Iris Xe Graphics, offrant une puissance et une polyvalence exceptionnelles pour les professionnels et les créatifs.



Prix : disponible dès maintenant à 549€ au lieu de 849,69€ (-35%)

Blink Outdoor, Caméra de surveillance HD sans fil



La Blink Outdoor est une caméra de surveillance HD sans fil dotée de vision nocturne infrarouge, permettant une surveillance de jour comme de nuit. Sa conception résistante aux intempéries la rend idéale pour sécuriser tant l'intérieur que l'extérieur de votre maison, dans toutes conditions météorologiques. Avec une autonomie de batterie allant jusqu'à deux ans grâce à deux piles AA au lithium (fournies), elle offre une solution durable sans nécessiter de maintenance fréquente. Cette caméra permet de recevoir des notifications de mouvements sur votre téléphone en personnalisant les zones de détection via l'application Blink Home Monitor, pour une alerte uniquement en cas de besoin. Elle intègre également une vidéo en direct et un audio bidirectionnel pour communiquer avec les visiteurs en temps réel. La configuration est rapide et facile, sans besoin de raccordements ou d'installations professionnelles, et elle est compatible avec Alexa pour une surveillance vocale. Les enregistrements peuvent être sauvegardés dans le Cloud avec un essai gratuit à l'abonnement Blink, ou localement via le Blink Sync Module 2 et une clé USB (non incluse).



Prix : disponible dès maintenant à 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

PETKIT Pura Max Litiere Chat connecté et autonettoyante

(Testé et approuvé par la rédaction iPhoneSoft)



Cette litière autonettoyante et connectée est conçue pour offrir une expérience de gestion des déchets félins à la fois hygiénique et sans effort, idéale pour les grands chats et les foyers avec plusieurs félins grâce à sa très grande capacité (76 litres). Elle est dotée du système de sécurité XSecure, comprenant des capteurs de chaleur, de poids, infrarouges, et anti-pincement, ainsi qu'une alarme à distance pour une utilisation sûre. Le revêtement spécial PURA MAX en caoutchouc TPE et le tissu en nylon Oxford empêchent les excréments de coller, résistent aux éraflures, et préviennent les fuites d'urine.



L'innovation majeure réside dans sa connectivité avec une application iOS dédiée, PETKIT, qui permet aux utilisateurs de suivre les habitudes de leur chat, de lancer un nettoyage manuel, et d'accéder à des fonctionnalités telles que le nettoyage automatique ou programmé, l'élimination des odeurs, et l'éclairage. Grâce à des capteurs intelligents, l'application fournit des données précieuses sur le poids du chat, l'heure et la durée d'utilisation, et l'état de remplissage de la litière, facilitant ainsi le suivi de la santé de l'animal. La litière est également équipée d'un système de double désodorisation pour contrôler les odeurs, et est recommandée pour les animaux de plus de 6 mois pesant entre 1,5 kg et 8 kg. Notez qu'elle nécessite une connexion WiFi 2.4G pour le contrôle à distance et le suivi des données via l'application.



Prix : disponible dès maintenant à 509€ au lieu de 599,99€ (-15%)

Crucial X9 1To Disque SSD Externe Portable



Le SSD portable Crucial X9 offre une augmentation significative de l'espace de stockage, permettant de sauvegarder jeux, photos, vidéos et fichiers avec des vitesses de lecture atteignant 1 050 Mo/s, chargeant les fichiers jusqu'à 7,5 fois plus rapidement que les disques durs portables et 100 fois plus vite que les clés USB. Sa compatibilité Plug-and-Play via USB-C le rend facilement utilisable avec Mac, PC, tablettes, consoles de jeu, et smartphones Android. Conçu pour être durable et fiable, le X9 résiste aux chocs, aux vibrations et aux chutes jusqu'à 2 mètres, ainsi qu'aux variations de température. Avec des capacités disponibles jusqu'à 4 To, ce SSD permet de sauvegarder en toute sécurité vos données importantes, étant compatible avec l'Historique des fichiers Windows, Apple Time Machine et Acronis True Image, offrant une solution de stockage robuste et versatile.



Prix : disponible dès maintenant à 79,99€ au lieu de 87,99€ (-9%)

Oral-B iO Series 10 Brosse à Dents Électrique (brosse à dent connectée à votre iPhone et avec intelligence artificielle)



Découvrez la brosse à dents connectée d'Oral-B, équipée de la technologie magnétique iO révolutionnaire, offrant un niveau de nettoyage professionnel et de personnalisation inédit. Sa brossette ronde unique, combinée à des micro-vibrations douces, assure une bouche fraîche et propre, améliorant la santé des gencives de 100 % en une semaine par rapport à l'usage d'une brosse à dents manuelle. Grâce au chargeur intelligent Sense, bénéficiez d'un coaching en direct personnalisé, qui guide intuitivement votre brossage en temps réel pour une expérience sur mesure.



L'application Oral-B, enrichie d'une intelligence artificielle, offre un suivi en 3D de votre brossage, couvrant les surfaces avant, supérieure et arrière des dents pour un nettoyage optimal. Son affichage interactif couleur vous informe sur les modes de brossage et le moment de remplacer la brossette, vous accueille à chaque démarrage et récompense vos efforts par un sourire après un brossage réussi, améliorant ainsi votre routine de soins bucco-dentaires grâce à la puissance de la connexion et de l'intelligence artificielle.



Prix : disponible dès maintenant à 329,99€ au lieu de 379€ (-13%)

Amazon Smart Plug (Prise connectée WiFi)



L'Amazon Smart Plug transforme toute prise électrique en une prise intelligente contrôlable vocalement avec Alexa. Facile à configurer et à utiliser, il permet de programmer l'activation ou la désactivation automatique des lumières, de la cafetière, et d'autres appareils, ou de les contrôler à distance. Sans nécessiter de hub pour la maison connectée, vous pouvez définir des routines et des horaires directement via l'application Alexa, rendant votre quotidien plus pratique et automatisé.



Prix : disponible dès maintenant à 12,99€ au lieu de 24,99€ (-48%)

Panasonic TX-55MX800E, Smart TV LED 4K Ultra HD 55 Pouce

(Stock limité)



Cette Smart TV LED se distingue par son HDR Bright Panel Plus et son processeur HXC qui ensemble, offrent des images nettes, aux couleurs vives et un réalisme impressionnant, avec un contraste remarquable même dans les environnements très éclairés. Intégrant Fire TV OS, elle donne accès à une large gamme d'applications comme Prime Video, Disney+, Netflix, et YouTube, et permet le contrôle vocal via Alexa, le tout avec une télécommande unique. Le support multi HDR inclut HDR10+, Dolby Vision, et HLG, assurant des couleurs ultra-réalistes ainsi qu'un contraste et une luminosité exceptionnels. L'expérience sonore est tout aussi immersive grâce à des haut-parleurs de qualité supérieure, un audio surround et Dolby Atmos pour une clarté et une profondeur de son cinématographique. Avec son mode jeu, cette TV LED 4K promet également une expérience de jeu optimale, fluide et sans latence.



Prix : disponible dès maintenant à 529€ au lieu de 789€ (-33%)