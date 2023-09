Des ventes flash Amazon à moins de 20€, c'est maintenant !

Bessline Batterie Externe 20000mAh



La batterie externe Bessline de 20000mAh peut recharger l'iPhone 14 jusqu'à 4,6 fois. Elle se distingue par ses 3 sorties et 2 entrées, permettant la charge de trois appareils simultanément, avec une technologie de charge rapide jusqu'à 22,5W. Elle charge un téléphone à 75% en seulement 35 minutes grâce aux protocoles PD 3.0 et QC 4.0. Son design comprend un écran LED miroir indiquant la puissance restante et le mode de charge ultra-rapide. Pour la sécurité, la puce intégrée protège contre divers dangers électriques. Elle est certifiée CE, ROHS et FCC. Bessline garantit son produit pendant 3 ans avec un support client à vie.



Prix : disponible dès maintenant à 18,99€ au lieu de 26,99€ (-30%)

Chargeur Samsung 25W USB C Chargeur Samsung Charge Rapide (compatible avec les iPhone 15 qui ont une connectique USB-C)



L'adaptateur secteur USB-C de Samsung offre une charge rapide de 25W avec support de la technologie Power Delivery 3.0. Il permet de charger un appareil de 0 à 100% en seulement une heure, soit 5 fois plus rapidement que les chargeurs standards, économisant ainsi 1,8 heure de temps de charge. Pour la sécurité, il intègre des puces de protection contre divers dangers électriques et est fait d'un matériau ABS résistant à la chaleur. Son design léger le rend pratique pour le transport. Le pack contient le chargeur secteur de 25W avec port USB-C et un câble USB-C de 2 mètres.



Prix : disponible dès maintenant à 9,82€ au lieu de 10,34€ (-5%)

Mini Batterie Externe 5000mAh PD 20W Power Bank USB C (compatible avec les iPhone 15)



Cette mini batterie externe offre une charge sans câble grâce à sa prise intégrée, offrant une expérience plug-and-charge. Elle est aussi compacte que du rouge à lèvres, pesant 92g, et se glisse facilement dans une poche ou un sac à main, la rendant idéale pour un usage quotidien. Elle assure une charge rapide jusqu'à 20W pour les smartphones et dispose d'un mode pass-through, permettant de charger des téléphones Android tout en rechargeant la batterie elle-même.



Prix : disponible dès maintenant à 15,99€ au lieu de 22,99€ (-30%)

Écouteur iPhone【Apple Certifié MFi】- Prise Jack



Ces écouteurs intra-auriculaires offrent une isolation sonore efficace, réduisent les bruits extérieurs et minimisent les fuites sonores grâce à une membrane d'absorption des chocs et un équipement audio de haute qualité. Ils intègrent un microphone et un contrôleur pour gérer la musique et les appels. Le câble, conçu pour éviter les enchevêtrements, est en matériau TPE doux, résistant à l'usure, et se termine par une prise plaquée or de 3,5 mm. Ces écouteurs sont compatibles avec divers appareils, dont les iPhone, iPad, Samsung Galaxy, et autres appareils courants dotés d'une prise casque. Le pack comprend des écouteurs haute résolution, idéaux pour des conversations nettes et l'écoute de musique, présentés dans un emballage élégant.



Prix : disponible dès maintenant à 7,59€ au lieu de 7,99€ (-5%)

Amazon Brand - Eono Chargeur Induction C1 Chargeur sans Fil Qi certifié 15W



Cette base de recharge sans fil est compatible avec la norme Qi, supportant divers smartphones comme les iPhone 12/12 Pro/11/11 Pro et bien d'autres. Elle peut charger des téléphones ayant une coque d'une épaisseur maximale de 5 mm, bien que les coques en métal et certains objets comme les cartes bancaires puissent perturber le processus. Pour une charge efficace, il est recommandé de bien aligner le téléphone au centre du support. La base garantit une charge sécurisée pour les appareils compatibles Qi.



Prix : disponible dès maintenant à 11,07€ au lieu de 11,65€ (-5%).

Attention : une case "utiliser le coupon de 15%" est à cocher avant l'ajout au panier. Total de la réduction -20%.