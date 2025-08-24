Belkin lance 3 chargeurs Qi2 25W pour iPhone 16 / 17 et iOS 26

La prochaine mise à jour iOS 26, bien que non encore officiellement annoncée par Apple, introduit le support de la norme Qi 2.2 (commercialisée sous le nom "Qi2 25W") pour les iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, mais pas pour l'iPhone 16e. Cette mise à jour permet à ces modèles d'atteindre des vitesses de charge sans fil allant jusqu'à 25W avec n'importe quel chargeur Qi 2.2. Auparavant, seul le dernier chargeur MagSafe d'Apple pouvait offrir une charge sans fil de 25W, tandis que les chargeurs Qi tiers étaient limités à 15W, voire 7,5W.​​

Belkin est prêt pour Qi2.2

Juste avant le lancement d’iOS 26 et des iPhone 17, Belkin a lancé trois nouveaux supports de charge Qi2 25W, exploitant cette technologie :

Station de UltraCharge Pro 3-en-1 (119 €) : Charge un iPhone de 0 % à 50 % en 25 minutes et une Apple Watch de 0 % à 80 % en 30 minutes, alimentant trois appareils simultanément. En précommande sur Amazon.

Socle pliable UltraCharge 3-en-1 (89 €) : Une option portable et légère pour charger trois appareils, idéale pour les voyageurs et les professionnels. En précommande sur Amazon.

Socle pliable UltraCharge 2-en-1 (59 €) : Charge deux appareils sans fil avec un port USB-C supplémentaire pour un troisième appareil, dans un design compact et pliable. En précommande sur Amazon.

Chaque chargeur Belkin intègre la technologie de refroidissement exclusive ChillBoost pour une charge rapide et sécurisée, et a été soumis à des tests rigoureux SmartProtect pour garantir fiabilité et sécurité. Ces chargeurs offrent des performances similaires au chargeur MagSafe 25W d’Apple, rechargeant les iPhone 16 de 0 % à 50 % en environ 30 minutes, confirmant ainsi le support de Qi 2.2 par iOS 26.

iOS 26 va accélérer la charge

Le support Qi 2.2 a été introduit dans une récente version bêta d’iOS 26, permettant des tests avant la sortie prévue en septembre. Bien qu’il ne soit pas encore clair si les iPhone 16 ont obtenu la certification officielle Qi 2.2, cela devrait être le cas d’ici la sortie d’iOS 26. Cette avancée rappelle également que la série iPhone 17 supportera la norme Qi 2.2.



La gamme sera probablement présentée le 9 septembre prochain, avec un keynote qui s’annonce déjà bien pourvu avec les quatre téléphones, trois Apple Watch et quelques surprises possibles comme les AirPods Pro 3, l’Apple TV 4K nouvelle génération ou encore le HomePod mini 2.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.