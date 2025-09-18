Une mise à jour iOS 26 obligatoire pour les iPhone 17

Apple a publié iOS 26 (build 23A345) pour l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max, disponible dès maintenant pour les testeurs et requis pour les nouveaux propriétaires à partir de demain. Il s'agit d'une version révisée d'iOS 26 sortie en début de semaine.

Détails d'iOS 26

Tous les modèles d'iPhone 17 (iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max) sont livrés avec la version d'iOS 26 (build 23A330) préinstallé, une variante antérieure à celle du grand public diffusée le 15 septembre. Cependant, une mise à jour est requise le jour du lancement :

iPhone 17 et iPhone Air : Mise à jour vers iOS 26 (build 23A341).

iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max : Mise à jour vers iOS 26 (build 23A345).

Les modifications spécifiques d'iOS 26 (build 23A345) pour l'iPhone 17 Pro et Pro Max ne sont pas détaillées.

Mise à jour iOS 26.0.1 à venir

Au-delà de ça, Apple prépare iOS 26.0.1 (build 23A350), qui devrait corriger un problème lié à l'appareil photo sur les modèles iPhone Air et iPhone 17 Pro. Des rapports indiquent que des photos prises lors d'un concert avec ces appareils présentaient des "petites zones noircies" et des "artefacts blancs".

Informations sur le lancement

L'iPhone 17, l'iPhone Air, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max seront disponibles pour les clients à partir du vendredi 19 septembre 2025.