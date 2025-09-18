iPhone Air : Apple prépare un correctif pour un bug de la caméra

Les nouveaux iPhone Air et iPhone 17 Pro s'apprêtent à débarquer ce vendredi, mais Apple a déjà identifié un petit défaut de jeunesse concernant l'appareil photo. Un problème rare mais gênant qui pourrait affecter vos souvenirs de concerts.

Un bug photographique découvert en concert

Henry Casey, journaliste tech chez CNN Underscored, a mis le doigt sur une anomalie particulière lors de ses tests de l'iPhone Air. En photographiant un concert, il a constaté qu'environ une image sur dix présentait des artéfacts visuels étranges : des rectangles noirs et des lignes blanches en zigzag apparaissaient sur ses clichés.

Ces défauts proviennent directement de l'écran LED géant installé derrière la scène. Le capteur photo semble avoir du mal à gérer l'intensité lumineuse extrême de certains panneaux d'affichage lorsqu'ils pointent directement vers l'objectif.

Apple prépare déjà le correctif

Contactée par CNN, Apple a rapidement reconnu l'existence de ce dysfonctionnement. La firme de Cupertino précise que le phénomène reste "très rare" et ne survient que dans des conditions d'éclairage LED particulièrement intenses.

La bonne nouvelle ? Un correctif logiciel est déjà en préparation et sera déployé prochainement via une mise à jour iOS. Apple n'a pas précisé de calendrier exact, mais compte tenu de la proximité du lancement commercial, la correction pourrait arriver rapidement.



Nous avons commandé l'iPhone 17 Air à la rédaction d'iSoft, et on ne manquera pas de vous informer si on rencontre (ou non) ce bug gênant.