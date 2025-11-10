Apple va cacher la caméra avant sous l'écran de l'iPhone XX

Un leaker chinois plutôt fiable vient de révéler qu'Apple s'apprêtait à dissimuler sa caméra frontale sous l'écran de l'iPhone 2027, en accord avec les rumeurs d'une dalle sans découpe pour l'édition du 20e anniversaire de l'appareil, aussi appelée iPhone XX.

Une rumeur de plus en plus concrète

L'information provient du compte "Digital Chat Station" sur Weibo, qui affirme que la technologie de caméra sous écran d'Apple progresse régulièrement et dans les délais pour un lancement en 2027. Cela suit l'introduction prévue de Face ID sous l'écran sur la gamme iPhone 18 Pro en 2026.



Bien que plusieurs smartphones Android intègrent déjà des caméras selfie cachées sous l'affichage depuis plusieurs années, ils compromettent souvent la qualité d'image car l'objectif est obstrué par les couches supérieures. Apple a toujours refusé cette innovation pour éviter ces inconvénients, mais des sources internes indiquent que l'entreprise affine sa propre version depuis des années – potentiellement pour un lancement dès 2026 dans son premier iPhone Fold, avec un capteur de 24 mégapixels.

Un rapport de décembre 2023 mettait en lumière LG Innotek, un fournisseur clé d'Apple en Corée du Sud, qui prototype des caméras sous écran qui disparaissent complètement quand elles ne sont pas utilisées. Leur innovation repose sur un système multi-objectifs à « optique libre » pour minimiser la distorsion, augmenter la luminosité et compenser la perte de lumière inhérente aux affichages multicouches.



Il n'est pas certain que la technologie de LG alimentera la caméra du premier iPhone pliable, mais une analyse récente de JP Morgan prévoit que le premier "Fold" d'Apple arborera un capteur sous écran de 24 mégapixels sur l'affichage intérieur – un bond par rapport aux standards habituels de 4 ou 8 mégapixels, suggérant des avancées majeures en transmission de lumière et en performance globale.



Pour l'iPhone du 20e anniversaire, Apple vise une refonte audacieuse : un écran sans bordure qui enveloppe les quatre côtés du téléphone, le rêve de l'ancien designer de la maison, Jony Ive. Les rumeurs suggèrent que l'entreprise pourrait sauter l'appellation « iPhone 19 », reprenant sa stratégie de 2017 pour le 10e anniversaire – en abandonnant « iPhone 9 » au profit de l'icône iPhone X, lancé aux côtés de l'iPhone 8 et 8 Plus. On attend donc l'iPhone XX dans deux ans, juste après l'iPhone 18, l'iPhone 18 Pro, l'iPhone 18 Pro Max, l'iPhone 18e, l'iPhone Air 2 et l'iPhone Fold.