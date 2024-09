La caméra sous l'écran de l'iPhone entre en phase de développement

Un fournisseur coréen d'Apple a réalisé des progrès qui auraient fait plaisir à l'ancien designer emblématique de la firme, Jony Ive. Lui qui, à l'époque de la sortie de l'iPhone X, expliquait vouloir tendre vers un iPhone tout écran, est sur le point de voir son rêve se réaliser. Selon The Elec, LG Innotek a entamé le développement préliminaire d'un appareil photo qui se place sous l'écran (UDC) et n'entraîne pas de trou visible dans le panneau lorsqu'il n'est pas utilisé. De quoi créer un système Face ID invisible complet.

Une nouveauté pour l'iPhone 19 Pro

Le problème majeur des UDC (Under Display Camera) est qu'il fournit naturellement moins de lumière au capteur d'image. En effet, la lumière se dissipe lorsqu'elle traverse le panneau d'affichage avant d'atteindre l'objectif de la caméra, ce qui entraîne nécessairement une détérioration de la qualité et de la luminosité de l'image. Nous l'avions constaté sur les premiers Android équipés d'une caméra sous l'écran en 2020.

Pour compenser ce phénomène, LG Innotek développe un système spécial de lentilles multiples "freeform optic" qui peut réduire les aberrations optiques et augmenter l'intensité lumineuse autour du module optique afin d'améliorer la qualité de l'image périphérique. La firme coréenne publie des brevets pour cette technologie depuis décembre de l'année dernière, et d'autres sont attendus maintenant que le développement a commencé.



LG Display, une filiale du groupe LG Innotek, a également commencé le développement de l'UDC. Son objectif est d'augmenter la transmission de la lumière du composant à 20 % d'ici 2023 et à 40 % après 2024, ce qui le rapprochera de la norme attendue par Apple. Apple aurait déjà reçu un échantillon d'UDC, mais l'a jugé insatisfaisant en termes de performances.



Avant qu'Apple n'utilise la technologie perfectionnée de la caméra sous l'écran, elle devrait adopter la technologie Face ID sous l'écran dans l'iPhone 17 Pro de 2025. Ce devrait être le dernier modèle haut de gamme de l'entreprise américaine à inclure une découpe circulaire pour la caméra frontale. Apple adoptera ensuite l'UPC dans les modèles iPhone "Pro" de 2027, selon l'analyste respecté Ross Young de la société de recherche Display Supply Chain Consultants. Soit l'iPhone 19 Pro...