L'iPhone 16 Pro avec Face ID sous l'écran, l'iPhone 18 Pro avec caméra selfie sous l'écran

Apple serait toujours sur la bonne voie pour déplacer la technologie Face ID sous l'écran de l'iPhone l'année prochaine, ce qui offrira une plus grande surface d'affichage utilisable sur les modèles "Pro", iPhone 16 Pro en tête. Selon un nouveau rapport, la caméra frontale suivra le mouvement deux ans plus tard, pour l'iPhone 18 Pro.

Tout passera bientôt derrière l'écran

Au-delà de la Dynamic Island des iPhone 14 Pro, Apple devrait passer à la technologie Face ID sous l'écran sur les iPhone 16 Pro en 2024, puis Face ID et la caméra frontale sous l'écran sur les iPhone 18 Pro en 2026, selon Ross Young, consultant respecté dans le secteur des écrans.

Conformément à cette feuille de route, selon un nouveau rapport de The Elec, Apple ne devrait pas avoir de difficultés majeures à sécuriser la technologie nécessaire pour que la lumière externe puisse pénétrer l'écran et entrer dans le système de caméra TrueDepth qui rend Face ID possible, étant donné l'état actuel des processus de production des smartphones.

Du point de vue de l'affichage, Underpanel Face ID a le même principe que la caméra sous panneau (UPC) que Samsung Display applique à la série de téléphones pliables Galaxy Z Fold de Samsung Electronics. L'UPC monte également un module de caméra frontale sous l'écran, de sorte que le trou de l'objectif de la caméra n'est pas visible lorsque la fonction de caméra n'est pas utilisée. Actuellement, les spécifications des modules de caméra ont été compromises au niveau de 4 millions de pixels pour mettre en œuvre l'UPC. En effet, l'espace UPC doit être divisé de manière à ce qu'une partie prenne en charge la fonction d'écran d'affichage et l'autre la fonction d'appareil photo en acceptant la lumière externe. Récemment, les spécifications de la caméra frontale des smartphones haut de gamme dépassent largement les 10 millions de pixels.

"Si la tendance actuelle se poursuit", ajoute le rapport, "Apple peut appliquer le Face ID sous l'écran à la gamme d'iPhone [non Pro] en 2025, et appliquer la caméra sous la dalle à la gamme d'iPhone [Pro] en 2026." Comprenez que l'iPhone 17 de base aura bien Face ID caché sous l'écran.



Ce n'est pas la première fois que les prédictions du site coréen s'alignent sur une feuille de route établie par Young en mai 2022. L'analyste a décrit un cycle où Apple alternera entre les modèles Pro et non Pro chaque année lors de l'introduction de nouvelles découpes d'écran ou d'une nouvelle technologie sous l'écran.

Based on the technical challenges remaining for under panel cameras to meet discerning brands quality requirements as well as panel manufacturers' cost requirements, I still believe this roadmap makes sense for the iPhone. pic.twitter.com/3ck5X3sVcL — Ross Young (@DSCCRoss) May 10, 2022

Comme l'an passé avec la Dynamic Island des iPhone 14 Pro et Pro Max, les modèles Pro seront les premiers à présenter de nouvelles innovations en matière d'affichage. Cette année, l'île dynamique devrait arriver sur tous les iPhone 15.

Sur la base de ce cycle, chaque configuration des découpes d'écran et de la technologie sous-écran persistera pendant un maximum de deux générations sur chaque iPhone, avant que tous les modèles des futures gammes d'iPhone d'Apple ne disposent d'un véritable affichage plein écran sans contrainte, ce qui devrait arriver en 2027. D'ici là, nous devrions avoir vu le second casque AR/VR d'Apple, la première Apple Car et certainement d'autres produits comme un Mac tactile ou un HomePod à écran.