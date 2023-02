Apple travaille sur un MacBook tactile de 20,5 pouces pour 2025

On en reparle. C’est, avec l’Apple Car et le casque AR, l’autre arlésienne d’Apple, le Mac tactile.



Depuis des années, la firme joue au jeu du chat et de la souris sur ce sujet, mettant régulièrement un stop à cette idée très demandée par les clients. Cette fois, c’est l’analyste réputé Ross Young qui assure que le constructeur américain développe un ordinateur portable tout écran pliable de 20,5 pouces qui pourrait sortir dès 2025.

Pas d’iPad pliable mais un Mac

Young a partagé ces détails dans un tweet contestant une récente rumeur en provenance de son concurrent, l'analyste Ming-Chi Kuo, qui a déclaré qu'Apple développait un iPad pliable pour 2024. Jusqu'à présent, tant Ross Young que Mark Gurman de Bloomberg ont déclaré ne voir aucun signe d'une tablette pliable à venir l'année prochaine.

La rumeur concernant un MacBook pliable revient régulièrement sur le devant de la scène depuis six ou sept ans, Bloomberg en avait par exemple parlé en février 2022. Mark Gurman a déclaré à l'époque qu'Apple discutait avec ses fournisseurs d'ordinateurs portables pliables avec des écrans d'environ 20 pouces.



D'après le rapport d'aujourd'hui, Apple est toujours à la recherche d'une sorte d'ordinateur portable pliable, qui disposerait d'un clavier virtuel à l'écran de taille normale lorsqu'il est plié, ou de la possibilité de l'utiliser avec un clavier externe lorsqu'il est déplié. À en croire cette description, il s'agirait d'une toute nouvelle catégorie de produits pour Apple.



Le design à double écran serait différent des ordinateurs portables Mac actuels qui sont pliables, car ces machines comportent un seul écran associé à un clavier et un trackpad. Il n'a pas été précisé si le pliable de 20 pouces dont on parle serait positionné comme un iPad, un Mac ou quelque chose d'entièrement nouveau, ce qui paraît être le cas. Reste à voir quel système d’exploitation il embarquera, et surtout, à quel prix Apple le proposera au grand public.



