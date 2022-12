Pourquoi Apple n'a pas encore sorti un iPhone Fold

La nouvelle gamme d'iPhone 14 d'Apple comprend certaines des plus grandes mises à jour matérielles effectuées depuis des années, notamment l'encoche redessinée de l'iPhone 14 Pro pour les notifications contextuelles appelée Dynamic Island et un unique iPhone 14 Plus. Mais parmi les changements, Apple n'a pas voulu introduire de téléphone pliable. Ceci est d'autant plus curieux que Samsung continue d'affiner sa gamme de téléphones nouvelle génération avec la sortie du Galaxy Z Flip 4 et du Galaxy Z Fold 4 en août dernier.

Samsung n'est pas la seule entreprise à fabriquer des téléphones à écran pliable. Il y a le Motorola Razr. Et sur les marchés asiatiques, Huawei et Xiaomi ont également des téléphones pliables. Mais où en est Apple ?

Apple ne commente jamais les rumeurs

La première chose à savoir est qu'Apple n'annonce pas ses produits avant qu'ils ne soient prêts. Et quand elle brise sa propre règle, cela peut donner quelque chose comme le AirPower, un chargeur mort-né.



Ensuite, Apple positionne généralement ses produits comme une solution à un problème, en mettant en avant la qualité et l'innovation. Tim Cook dit souvent qu'Apple ne veut pas être le premier sur un marché, mais le meilleur.



D'ailleurs, le Galaxy Z Fold ressemble moins à une réponse à un problème qu'à une démonstration technologique avec laquelle on ne sait pas forcément quoi faire. Malgré un prix très élevé, le Z Flip se plie au détriment des caractéristiques que nous attendons des téléphones ordinaires, notamment l'autonomie, l'ergonomie et l'expérience logicielle. Il faut cependant reconnaître que le mode Flex amélioré du Z Fold 4 pour les applications semble pouvoir faire pencher la balance, rendant le Fold enfin utile.

Si Apple devait sortir un iPhone pliable, quel problème résoudrait-il ? S'agirait-il d'un iPhone Flip, qui remplacerait l'iPhone 13 Mini en vous offrant un grand écran tout en restant dans votre poche ? Ou bien s'agira-t-il d'un iPhone Fold, ressemblant davantage à un iPad Mini qui se plie en deux, ce qui le transforme en un iPhone 14 Pro Max une fois fermé ? Apple prépare peut-être une troisième option...



En janvier 2021, Mark Gurman a écrit pour Bloomberg qu'Apple "a commencé à travailler sur un iPhone avec un écran pliable, un rival potentiel des appareils similaires de Samsung."



Et en mai 2021, l'analyste Ming-Chi Kuo a déclaré, qu'"Apple lancera probablement un iPhone pliable avec un écran OLED flexible QHD Plus de 8 pouces en 2023." Il a révisé sa prédiction, dans un tweet en début d'année, pour dire qu'il faudrait attendre 2025 avant qu'il y ait un appareil à écran pliable d'Apple.



Gurman et Kuo ont tous deux d'excellents antécédents en matière de rumeurs concernant Apple. Donc, si ces rapports sont exacts, nous verrons un iPhone pliable en 2025. Il sera de la taille d'un iPad Mini et se pliera en deux.

© Technizo Concept

Comment fabriquer un iPhone pliable

Avant qu'Apple ne fabrique un iPhone pliable, elle doit trouver comment le fabriquer. Apple vend des centaines de millions d'iPhones par an. Donc si elle fabrique un iPhone pliable, elle doit être certaine de pouvoir fabriquer les téléphones avec la même qualité et en quantité suffisante pour répondre à la demande. La plupart du temps, lorsqu'Apple introduit un changement matériel radical - comme l'iPhone 6 Plus de 2014 et son écran plus grand - ces modèles sont difficiles à trouver au lancement parce qu'ils sont rapidement épuisés. Parfois, ils se voient attribuer une date de sortie ultérieure, comme nous l'avons vu avec le lancement de les iPhone 12 Mini et 12 Pro Max, ou plus récemment l'iPhone 14 Plus.



Ensuite, il y a la complexité physique qui doit être prise en compte. Les téléphones pliables comportent de nombreuses pièces mécaniques susceptibles de poser problème, comme les composants de la charnière et les différentes couches derrière l'écran pliable. En fait, lorsque les journalistes ont testé les premiers Galaxy Fold en 2019, l'appareil était loin d'être infaillible, ce qui est entendable d'un point de vue de l'innovation mais qui aurait pu (du ?) être infamant pour le géant coréen.



Si l'iPhone pliable est en préparation, Apple innovera probablement dans sa conception pour minimiser les pièces et les mécanismes impliqués, ce qui devrait réduire la possibilité que les téléphones tombent en panne, la firme affichant souvent la longévité de ses produits comme l'iPhone, l'iPad ou le Mac.

Pour vous donner une petite idée de ce qu'il reste à faire, rappelons qu'Apple a lancé l'iPhone 7 en remplaçant le bouton d'accueil par un faux module avec Taptic Engine afin de réduire le nombre de pièces mécaniques susceptibles de se briser. Et si vous avez déjà possédé ou utilisé un MacBook, vous savez qu'Apple est au sommet de son art en matière de conception et de fiabilité des charnières.

iOS repensé

Et puis il y a la partie logicielle. Si One UI a le mérite d'exister sur les Galaxy Z Flip et Z Fold, on attend toujours de nouvelles fonctionnalités qui tirent parti de leurs écrans pliables. Heureusement que le mode Flex a été poussé cette année en transformant le bas de l'écran en pavé tactile.



Apple sera bien évidemment confronté aux mêmes défis que Samsung, notamment lors de l'adaptation d'iOS et d'iPadOS.



Ces dernières années, iOS et iPadOS se sont éloignés l'un de l'autre, Apple ayant créé davantage de fonctionnalités spécifiques à l'iPad qui n'auraient pas de sens sur un iPhone comme Stage Manager. Un iPhone pliable, notamment dans le style d'un Galaxy Z Fold 4, nécessiterait une réunion des deux systèmes d'exploitation. Ou alors, Apple devrait développer une nouvelle plateforme logicielle capable de passer du mode tablette au mode téléphone, une sorte de fOS pour Fold Operating System.



Apple doit trouver des solutions à tous les niveaux, ce qui est largement dans ses cordes. Nous l'avons vu encore récemment avec la Dynamic Island, cette encoche qui abrite Face ID, qui a été sublimée par la partie logicielle.



Reste à patienter et à découvrir à quel prix un iPhone Fold sera lancé (ou un iPad Fold d'après Samsung).