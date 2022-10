Le nouvel iPhone 14 Plus est disponible à la vente

Comme indiqué lors du keynote "Far Out" début septembre, la gamme des nouveaux iPhone 14 accueille, avec un peu de retard, le dernier modèle. L'iPhone 14 Plus avait été présenté en même temps que ses congénères, mais malgré une date de précommande identique, le plus grand téléphone non "Pro" d'Apple était prévu pour sortir ce vendredi 7 octobre. Un retard à l'allumage du à une production perturbé par la pénurie de puces et certainement une priorisation d'Apple pour ses iPhone 14 Pro, plus innovants et bien plus chers.



Cette année, l'iPhone 14 mini cède donc sa place à un iPhone 14 Plus qui vient s'intercaler entre l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro. Attention, les prix piquent les yeux..

Nouveautés de l'iPhone 14 Plus

Comme l'iPhone 14 de base, l'iPhone 14 Plus reprend 90% des composants de l'iPhone 13. On retrouve donc exactement le même design, la même encoche, toujours la puce A15 (mais légèrement améliorée), un écran OLED 60 Hz ainsi que deux capteurs photos à l'arrière. Ce qui change ? C'est l'écran géant de 6,7 pouces qui plaira aux amateurs du genre, mais aussi quelques détails que nous relevions lors du comparatif entre iPhone 14 et iPhone 13 :

A15 Bionic des iPhone 13 Pro (version à 5 GPU)

Bluetooth 5.3

Amélioration générale des capteurs en basse lumière

Autofocus sur la caméra avant

Nouveau mode "Action" pour filmer sans stabilisateur

Détection d'accidents

Connexion satellite

Nouveaux coloris bleu et violet

iPhone 14 Plus et iPhone 14. © Apple.

Les nouveautés sont maigres pour ceux qui ont déjà un iPhone 13, voire un iPhone 12. Les vraies évolutions cette année ont été réservées à l'iPhone 14 Pro avec sa Dynamic Island qui remplace enfin l'encoche, son écran toujours allumé, sa puce A16 Bionic gravée en 4 nm ainsi que l'appareil photo de 48 mpx. Un sacré téléphone comme nous l'expliquions lors de notre test de l'iPhone 14 Pro.



Pour aller plus loin, consultez les premiers tests de l'iPhone 14 Plus.

Commandez l'iPhone 14 Plus

Les iPhone 14 Plus sont donc disponibles à la commande à partir de 1169 € :

