Le prix de vente moyen de l'iPhone en hausse de 14% sur un an grâce à l'iPhone 13

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

iPhone

Alban Martin

1



Le prix de vente moyen de l'iPhone a connu une croissance à deux chiffres l'année dernière, avec une augmentation de 14 % en glissement annuel. Sans surprise, la popularité de l'iPhone 13 en a été le principal moteur, contribuant à propulser le marché mondial des smartphones dans son ensemble vers un revenu annuel record de 448 milliards de dollars malgré une année marquée par la pandémie.



Malgré la pénurie de composants, le marché des smartphones a progressé de 7 % en glissement annuel, Apple s'adjugeant de loin la plus grosse part du gâteau....

L'iPhone 13 fait le bonheur d'Apple

La société Counterpoint a publié aujourd'hui ses dernières estimations :

Le revenu du marché mondial des smartphones a franchi la barre des 448 milliards de dollars en 2021, selon les dernières recherches du service Market Monitor de Counterpoint. Il a augmenté de 7 % en glissement annuel et de 20 % en glissement trimestriel, même si les pénuries de composants et les restrictions COVID-19 ont continué à perturber les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier.



Le prix de vente moyen (ASP) des smartphones a augmenté de 12 % en glissement annuel pour atteindre 322 $, principalement en raison d'une part plus importante de smartphones 5G, dont l'ASP est nettement plus élevé que celui des modèles 4G, ainsi que du lancement réussi par Apple de ses appareils iPhone 13.

Apple a capté 44 % du total des revenus mondiaux des smartphones, grâce à la fois à une forte demande et à un prix moyen qui a atteint 825 $. C'est 14% de mieux qu'en 2020, tout en maintenant les mêmes tarifs sur les versions de base, mais en proposant des options de stockage encore plus onéreuses sur les version "Pro".

Les revenus d'Apple provenant de l'iPhone ont augmenté de 35 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 196 milliards de dollars en 2021. Il a capté 44 % du total des revenus mondiaux des smartphones en 2021.



La forte demande pour les séries d'iPhone 12 et 13 compatibles avec la 5G a permis à Apple d'enregistrer une croissance de 14 % de son ASP global, qui a atteint 825 dollars en 2021. La marque a également réussi à augmenter sa part sur les principaux marchés émergents tels que l'Inde, la Thaïlande, le Vietnam et le Brésil.

Samsung est arrivé très loin en deuxième position, avec des revenus totaux de 72 milliards de dollars pour les smartphones, et un prix moyen de seulement 263 dollars. Elle était suivie par Oppo (qui comprend maintenant OnePlus), Xiaomi et Vivo.



Le mois dernier, Counterpoint a rapporté qu'Apple avait dépassé Samsung en Europe pour atteindre sa part de marché la plus élevée jamais enregistrée dans la région. Alors que la croissance moyenne du marché européen des smartphones était de 8 %, Apple a bénéficié d'une hausse massive de 25 % de sa part. Idem en Chine où la firme a progressé malgré un marché morose.