iPhone 13 : les ventes restent bonnes ce mois-ci, malgré l'arrivée prochaine des iPhone 14

Chaque année, Apple est confronté à la même difficulté pendant la période estivale : les ventes d'iPhone diminuent et sont clairement moins bonnes qu'au premier et second trimestre. Ces résultats sont logiques, car la nouvelle génération d'iPhone s'apprête à sortir à la rentrée et les consommateurs (pour la plupart) veulent soit attendre de voir les fonctionnalités des nouveaux modèles ou acquérir l'un des iPhone 13 moins chers. Heureusement pour Apple, cette année, les choses ne se passent pas comme d'habitude !

Les iPhone 13 maintiennent le cap, malgré l'annonce des iPhone 14 à venir dans 2 mois

Selon un récent rapport de Reuters, l'ensemble de la gamme iPhone 13 (sauf le modèle mini) continue de s'écouler à grande vitesse en ce mois de juillet. Alors que nous sommes en période de vacances et à l'approche du lancement d'une nouvelle génération d'iPhone, la demande ne baisse pas quand on la compare aux années précédentes sur la même période.

Les consommateurs restent très nombreux à passer commande sur l'Apple Store en ligne, chez les revendeurs ou à se déplacer en boutique pour acquérir l'un des iPhone 13.

Pour présenter cela sous forme de statistique, les sources à l'origine de cette révélation estiment que les ventes d'iPhone 13 depuis le 1er juillet sont 33% meilleures que les ventes d'iPhone 12 en juillet 2021. Bien sûr, le mois n'est pas encore terminé, mais il n'y a aucune raison pour que la tendance s'inverse !



Selon les mêmes indiscrétions, la situation serait loin d'être la même chez les concurrents d'Apple, on pense notamment à Samsung ou encore Xiaomi, plusieurs constructeurs populaires "commencent à prendre un coup" en constatant un effondrement des ventes de leurs smartphones depuis la fin du mois de juin.



Le 28 juillet 2022, Apple dévoilera ses résultats financiers, les analystes de Wall Street s'attendent à une baisse des revenus issus du segment "iPhone", même si les informations qui proviennent des partenaires asiatiques sont positives.

Le cabinet d'analyste Cowen prévoit que l'iPhone va surpasser ses concurrents, mais que les livraisons d'iPhone devraient être en déclin de 1% au cours du trimestre qui vient de s'achever.