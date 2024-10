Les ventes d’iPhone en Chine en souffrance pour le mois dernier

Dans les résultats financiers d’Apple, les ventes de chaque pays où Apple commercialise ses produits sont minutieusement observées, cependant, il y a un pays qui attire particulièrement les investisseurs et analystes, c’est la Chine. En général, quand les ventes sont bonnes dans ce pays, on constate une belle croissance dans le chiffre d’affaires et le bénéfice net d’Apple. Malheureusement pour le géant californien, rien ne va plus en Chine pour les ventes d’iPhone depuis le début de l’année !

Un nouveau mois compliqué pour les ventes d’iPhone en Chine

Les dernières données sur le marché chinois des smartphones révèlent une tendance préoccupante pour Apple, avec une baisse conséquente des expéditions d’iPhone en février. La quantité d’iPhone expédiés par Apple en Chine a diminué de 33 % par rapport à l’année dernière sur la même période, c’est le troisième mois consécutif de recul pour le géant californien dans l’un de ses plus importants marchés internationaux.



Malgré cette baisse, Apple reste le leader des marques internationales en Chine, avec environ 2,4 millions de smartphones expédiés par des marques internationales en février, Apple dominant largement ces chiffres. Cependant, cette domination est de plus en plus menacée, notamment par la croissance de concurrents locaux.

La baisse des ventes d’iPhone en 2023, qui s’est chiffrée à 24 %, montre les défis auxquels Apple est confronté. Selon le rapport, cette tendance ne devrait pas s’améliorer cette année. Pour tenter de dynamiser les ventes, les revendeurs Apple en Chine ont lancé des promotions agressives sur les iPhone 15 dans l’espoir d’écouler les stocks, cela a un « effet », mais de façon très limité.



Apple a également tenté de stimuler les ventes en appliquant des baisses de prix sur son site web avant les congés du Nouvel An lunaire, une stratégie qui a permis de dynamiser quelque peu les ventes. Cependant, l’introduction de la série Mate 60 de Huawei, juste avant celle de l’iPhone 15, a fait beaucoup de mal à Apple. Le Mate 60 Pro, notamment, utilise un processeur de 7 nm produit localement en Chine, ce qui représente un atout aux yeux de beaucoup de chinois dans le contexte de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.



Comparé à Huawei, Apple a un point faible considérable : son concurrent bénéficie de l’achat patriotique. Les consommateurs chinois, encouragés par les tensions commerciales avec les États-Unis, sont nombreux à privilégier les produits locaux, à l’instar des sud-coréens. Cette tendance est renforcée par les efforts des fabricants de smartphones chinois pour promouvoir les fonctionnalités d’intelligence artificielle de leurs appareils, un domaine où Apple a jusqu’à présent été perçu comme moins avancé. Néanmoins, cette lacune devrait être comblée avec l’introduction de l’intelligence artificielle dans iOS 18.



