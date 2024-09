Les ventes d'iPhone en Chine pourraient atteindre un record grâce à l'IA dans iOS 18

Toutes les rumeurs l'affirment depuis plus d'un mois : la grande révolution d'iOS 18 sera plusieurs fonctionnalités basées sur de l'intelligence artificielle. Selon un récent rapport de Digitimes, le fait qu'Apple se concentre sur le développement de fonctionnalités IA est un énorme avantage pour le marché chinois. À tel point qu'on parle d'une performance exceptionnelle pour les ventes d'iPhone dès qu'iOS 18 sera disponible au téléchargement !

L'IA va faire beaucoup de bien à Apple en 2024

Les ventes d'iPhone en Chine, un marché crucial pour Apple, sont confrontées à des défis majeurs depuis le début de l'année 2024. En dépit de l'orientation du marché vers des produits haut de gamme, la firme de Cupertino a du mal à se maintenir face aux marques rivales, qui proposent des technologies d'IA génératives avancées et des écrans pliables innovants. Cette situation a conduit à une diminution des revenus d'Apple en Chine, avec une baisse de 13 % enregistrée en décembre 2023, alors que l'entreprise dominait auparavant le marché des expéditions de smartphones dans le pays.



Plus alarmant encore, des rapports indiquent des réductions de ventes atteignant 40 % dans les dernières semaines, soulignant l'importance capitale de la Chine dans les résultats financiers d'Apple. L'une des critiques majeures formulées par les consommateurs chinois concerne la faible offre en fonctionnalités d'IA de la part d'Apple, qui ne semble pas correspondre à son statut de marque se voulant à la pointe de l'innovation.

Cependant, il semblerait qu'Apple soit sur le point de renverser la vapeur avec le lancement prochain d'iOS 18. Selon DigiTimes, cette nouvelle version du système d'exploitation intégrerait d'importantes innovations en matière d'IA, marquant un effort d'Apple pour répondre aux attentes des clients et rivaliser avec des entreprises comme Huawei, qui investissent massivement dans la recherche et le développement en IA.



L'aperçu d'iOS 18 est vivement attendu lors de la conférence Worldwide Developers Conference (WWDC) de juin, avec un lancement prévu pour septembre, suivant ainsi la tradition annuelle d'Apple. Mark Gurman, dans l'un de ses rapports, a souligné que les nouvelles fonctionnalités d'IA pourraient révolutionner l'utilisation de plusieurs applications phares d'Apple, telles qu'Apple Music, avec des playlists générées automatiquement par l'IA, Keynote pour la création assistée de diapositives, ainsi que d'autres applications centrées sur la productivité comme Santé, Messages, Numbers, Pages, et Raccourcis.



Certaines de ces avancées en matière d'IA dans iOS 18 pourraient être exclusives aux iPhone 16, en raison des exigences spécifiques en termes de capacité matérielle. Cette stratégie pourrait inciter les utilisateurs à opter pour le dernier modèle, afin de bénéficier pleinement des innovations proposées.