L’IA sera bien au cœur de l’iPhone 16 et de Siri grâce à iOS 18 en 2024

Depuis le début de l’année, l’intelligence artificielle est partout. Si Apple a acquis un certain retard face à des géants comme OpenAI et Google, la firme de Cupertino compte bien laisser son empreinte cette année avec un iPhone basé sur l’IA et un Siri 2.0. Voici ce qu’affirme un rapport des analystes de Morgan Stanley publié dans la nuit.

De véritables innovations dans l’IA en 2024 chez Apple

Selon un rapport récent de Morgan Stanley, Apple se prépare à franchir un nouveau cap dans le domaine de l’intelligence artificielle. Depuis plus d’un an, le géant californien se concentre intensément sur le développement de l’IA, avec des annonces majeures prévues pour les mois à venir.



Au cœur de ces développements figurent Siri, l’assistant vocal d’Apple et l’iPhone, son produit phare. Attendu lors de la prochaine Worldwide Developers Conference (WWDC), Siri devrait faire l’objet d’une amélioration majeure dans iOS 18, l’assistant vocal pourrait répondre à bien plus de requêtes qu’actuellement grâce à un nouveau mode de fonctionnement basé sur l’IA. De plus, Apple prévoit de lancer un nouvel iPhone 16 alimenté par l’IA en septembre 2024, marquant ainsi une étape importante dans l’évolution de son smartphone.

Les analystes de Morgan Stanley sont optimistes quant à l’impact de ces innovations sur la position d’Apple dans l’industrie, ils prévoient que la firme de Cupertino bénéficiera de la popularité croissante de l’IA, notamment grâce à ses efforts dans l’IA Edge, une technologie permettant des calculs d’IA avancés directement sur les appareils.

Un marché actuel compliqué

Bien que d’autres analystes aient récemment sous-estimé Apple dans ses performances cette année, Morgan Stanley maintient une recommandation d’achat pour les investisseurs, soulignant la force et la résilience de l’entreprise dans un marché en évolution.



Avec ces avancées, les services Apple pourraient connaître une amélioration majeure, notamment grâce à des mises à niveau logicielles basées sur la Gen-AI. Cela pourrait se traduire par une augmentation des dépenses de services par utilisateur et l’ouverture de nouvelles sources de revenus, comme un abonnement Siri premium. On espère quand même qu’Apple n’ira pas jusqu’à faire payer un Siri de meilleure qualité !

Des durées de renouvellement qui vont enfin se réduire ?

Depuis l’introduction de l’iPhone 12, les cycles de renouvellement de l’iPhone se sont allongés, les consommateurs ont tendance à garder plus longtemps leur iPhone comparé à avant. Cependant, l’introduction de nouvelles fonctionnalités logicielles compatibles avec les LLM (Large Language Models) pourrait inverser cette tendance. De plus, les nouvelles exigences matérielles pourraient limiter la rétrocompatibilité, incitant ainsi les utilisateurs à renouveler leurs appareils plus fréquemment.



Avec ces développements majeurs dans l’intelligence artificielle, Apple semble prêt à redéfinir une fois de plus les standards de l’industrie, en intégrant l’IA de manière plus profonde et innovante dans ses produits et services.