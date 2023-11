L'iPhone 16 aura des fonctions d'IA exclusives avec iOS 18

Lors de la WWDC 2024, tous les experts s'attendent à ce qu'Apple dévoile une version améliorée de Siri alimentée par de grands modèles de langage (LLM) qui fera ses débuts dans le cadre d'iOS 18. Alors que les développements d'iOS 18 sont suspendus pour régler le grand nombre de bugs à date, nous apprenons qu'une partie des nouveautés sera réservée aux iPhone 16. Ce serait une offense pour les clients qui viennent d'opter pour un iPhone 15 Pro / Pro Max doté de la puce A17 Pro gravée en 3 nm et capable de faire tourner Resident Evil Village.

Une nouveauté réservée aux iPhone 16 / 16 Pro

Le mois dernier, Mark Gurman de Bloomberg révélait qu'Apple développait un large éventail de fonctionnalités utilisant l'IA générative, notamment une "version plus intelligente de Siri" et de nouvelles fonctionnalités d'IA basées sur les grands modèles de langage (LLM) qui seront intégrées à iOS 18 et iPadOS 18.

À ce moment-là, Apple se demandait encore s'il fallait limiter l'IA générative au traitement sur l'appareil, la déployer via le cloud ou adopter une approche hybride combinant les deux. Il n'a pas été précisé non plus si certaines fonctionnalités d'IA nécessiteraient une architecture matérielle spécifique ou s'appliqueraient à tous les modèles capables d'exécuter iOS 18.



Cependant, selon de nouvelles informations partagées par @Tech_Reve, iOS 18 apportera le nouveau Siri LLM de l'entreprise à des millions d'appareils existants en utilisant l'IA basée sur le cloud, tandis que les nouvelles fonctionnalités d'IA sur l'appareil resteront probablement exclusives à la gamme iPhone 16.

Good news:



Apple is currently using LLM to completely revamp Siri into the ultimate virtual assistant and is preparing to develop it into Apple's most powerful killer AI app.



This integrated development effort is actively underway, and the first product is expected to be unveiled at WWDC 2024, with plans for it to be standard on the iPhone 16 models and onwards. pic.twitter.com/rN3Fh3sw7L — Revegnus (@Tech_Reve) November 9, 2023

Quelles fonctionnalités pour l'IA dans iOS 18 ?

En ce qui concerne les fonctionnalités d'iOS 18, les fuites évoquent une interaction remaniée entre Siri et l'application Messages, permettant aux utilisateurs de répondre à des questions complexes et de compléter automatiquement les phrases de manière plus efficace. Nous pourrions également voir des listes de lecture Apple Music générées automatiquement et une intégration avec des applications de productivité telles que Pages et Keynote, comme la rédaction assistée par l'IA et la création de diapositives, chose qu'on retrouve par exemple chez Google et Microsoft.



Apple aurait prévu de consacrer 1 milliard de dollars par an à la recherche sur l'IA, avec certains des plus grands noms de l'entreprise pour superviser le développement, sous la houlette de Craig Federighi, John Giannandrea et d'Eddy Cue.

Quelles nouveautés pour l'iPhone 16 ?

Apple travaille actuellement sur les puces A18 pour l'iPhone 16, construites sur le dernier nœud de 3 nanomètres N3E de TSMC. Des améliorations en termes d'efficacité et de performances sont bien sûr attendues par rapport à l'A17 et son processus 3 nm N3B, mais il pourrait y avoir d'autres avantages spécifiques à l'intelligence artificielle. TSMC est notamment le seul fabricant des puissants processeurs d'IA H100 et A100 de Nvidia, le matériel qui alimente les outils d'IA tels que ChatGPT et qui constitue également la majorité des centres de données d'IA.



Au-delà du processeur, la série iPhone 16 serait également doté d'un bouton supplémentaire dont nous ne connaissons pas encore l'utilité. Les ingénieurs d'Apple parlent d'un bouton de capture. Ce bouton, situé du même côté que le bouton d'alimentation, est un bouton capacitif capable de détecter la pression et le toucher, et de fournir un retour haptique lorsqu'il est enfoncé. Il s'ajouterait au bouton Action apparu sur l'iPhone 15 Pro.



De notre côté, on espère une avancée sur la Dynamic Island, notamment avec de nouveaux cas d'usage. La réduire serait un plus, mais l'ajout de Touch ID sous l'écran serait encore plus intéressant dans de nombreux cas de figure.