L'iPhone 16 aurait bien un bouton haptique de plus

L'iPhone 16 pourrait être doté d'un bouton supplémentaire, d'une antenne 5G déplacée et d'un bouton d'action à retour haptique. C'est en tout cas ce qu'avance le compte Instant Digital sur le réseau social chinois Weibo, lui qui a déjà partagé des détails précis sur les plans d'Apple par le passé.

Un bouton en plus, mais pourquoi faire ?

Selon Instant Digital, il y a une "grande chance" que la gamme iPhone 16 obtienne un bouton supplémentaire, Apple prévoyant également de déplacer l'antenne mmWave vers la gauche de l'appareil au lieu de la droite pour accueillir ce nouveau composant. Mais qu'elle serait l'utilité d'un bouton en plus ? Pour le moment, il n'y a aucune piste sérieuse quant à son objectif.

Les informations du jour font écho aux détails publiés par MacRumors fin septembre concernant le bouton supplémentaire qui devrait être intégré à l'iPhone 16. Apple appelle ce bouton "bouton de capture" en interne, mais on ne sait toujours pas à quoi il servira exactement. Le bouton sera situé sous le bouton d'alimentation, sur le côté droit de l'appareil, et il s'agira d'un bouton capacitif plutôt que d'un bouton standard.



Du côté du bouton d'action, apparu pour la première fois sur l'iPhone 15 Pro, il ne changera pas de place. En revanche, il devrait passer à une technologie à semi-conducteurs, avec un retour haptique comme le bouton d'accueil de l'iPhone SE actuel.



Malgré les rumeurs de l'an dernier, dont un bouton Action haptique qui a été repoussé à 2024, les touches de volume et d'alimentation devraient rester inchangées. Ils resteront entièrement physiques.



Nous n'en sommes évidemment qu'au début des rumeurs, elles s'intensifieront au fur et à mesure que nous avancerons vers septembre 2024. Pour l'iPhone 15, rien ou presque n'a été oublié, nous connaissions quasiment tous les détails avant la présentation par Apple.