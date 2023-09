Un bouton "capture" en plus sur les futurs iPhone 16

Après le bouton Action de l'iPhone 15 Pro, la gamme iPhone 16 pourrait s'enrichir d'un bouton capacitif supplémentaire, connu en interne sous le nom de "bouton de capture". Sous le nom de code "Project Nova", ce bouton devrait être l'un des principaux arguments de vente de la gamme 2024, si Apple le retient. Le bouton de capture serait situé du même côté que le bouton d'alimentation, mais légèrement plus bas, là où se trouve la découpe mmWave sur les modèles d'iPhone américains récents. Reste que l'utilité de ce bouton est encore assez mystérieux.

Un bouton électronique

Les boutons capacitifs, contrairement aux boutons mécaniques, ne bougent pas lorsque l'on appuie dessus. Au lieu de cela, le bouton détecte la pression et le toucher, fournissant un retour haptique grâce à l'utilisation de moteurs haptiques. Ces boutons devraient fonctionner de la même manière que le bouton Home de l'iPhone 7, repris par la suite par l'iPhone 8 puis l'iPhone SE. Il imite la pression d'un bouton physique grâce au Taptic Engine intégré. Selon les informations de MacRumors, les boutons capacitifs seront dotés d'un capteur de force.

Bouton Action sur iPhone 15 Pro © iPhoneSoft

Au début du développement de l'iPhone 15 Pro, Apple a expérimenté les boutons capacitifs pour le volume dans le cadre du projet "Bongo", abandonné en cours de route. Le module Bongo a été annulé au cours de la phase de développement EVT, après des résultats de test insatisfaisants et un nombre important de problèmes matériels. Cette annulation a permis aux ingénieurs d'Apple d'avoir une plus grande marge de manœuvre pour réimaginer les boutons de l'iPhone 16.



La première bonne nouvelle, c'est que ce futur bouton de capture devrait faire son apparition sur l'ensemble de la gamme iPhone 16, y compris les modèles de base iPhone 16 et 16 Plus. Pour autant, la firme de Cupertino travaille également sur un produit sans le bouton de capture, peut-être en cas d'urgence.



Outre le nouveau bouton de capture, la gamme iPhone 16 devrait s'enrichir d'un bouton d'action capacitif. Connu sous le nom de "Project Atlas", ce bouton d'action aurait un capteur de force et un moteur à réluctance pour fournir le retour d'information haptique nécessaire.

Les autres nouveautés de l'iPhone 16

Outre les deux boutons, le modèle standard de l'iPhone 16 devrait présenter une bosse d'appareil photo redessinée, avec une disposition verticale de l'appareil photo semblable à celle de l'iPhone 12. Les modèles Pro devraient également présenter une augmentation de la taille de l'écran, passant de 6,1 pouces et 6,7 pouces à 6,3 pouces et 6,9 pouces, respectivement. Il faudra des mains toujours plus grandes. De plus, l'iPhone 16 Ultra ferait son apparition avec de nouveaux capteurs photos en plus.



Bien évidemment, tout cela n'est pas encore figé dans le marbre, nous n'en sommes qu'au début des rumeurs. Toutefois, ces dernières sont de plus en plus précises chaque année, l'iPhone 15 Pro ayant été rapidement décrit après la sortie de la gamme 14.