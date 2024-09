Voici un cas d'usage du bouton "capture" de l'iPhone 16 Pro

Le concept du jour décrit parfaitement ce qu'Apple pourrait mettre en œuvre sur l'iPhone 16 Pro avec le bouton supplémentaire annoncé par les rumeurs. Appelé bouton de "capture", ce dernier reste pour le moins énigmatique à l'heure actuelle. Semblable au bouton Action, il serait personnalisable. En revanche, d'après ce que nous comprenons à date, il aurait une cible bien particulière, à savoir la prise de vue.

iOS 18 doit évoluer pour le bouton de capture

Comme l'a très bien imaginé "Jia", alias UpInTheOzone sur X, Apple travaille certainement sur la partie logicielle qui accompagnera le bouton de capture. Pour cela, le designer a repris l'idée d'un mode Pro de l'appareil photo, chose qu'on attendait déjà sur iOS 17.

En repensant l'interface de l'application native, Apple pourrait offrir plus de contrôle pour les utilisateurs avancés, marchant ainsi sur les platebandes d'applications comme Camera+, Halide et autre Fotr vous permet de prendre des photos et des vidéos époustouflantes directement depuis votre iPhone.



D'une simple pression, il serait possible de régler l'ouverture, la sensibilité ISO et l'obturateur pour contrôler totalement l'aspect de vos photos et vidéos. Sans oublier le ton et la brillance, tout cela dans un nouveau menu dédié.



Pour aller plus loin, le nouveau bouton de capture pourrait avoir plusieurs fonctions. On peut imaginer qu'en fonction de la pression, iOS 18 affiche le menu vu plus haut, mais aussi permette d'ajuster la focale comme sur un appareil photo numérique. Tant que l'on appuie pas complètement, le cliché n'est pas pris. De par son placement en bas à droite de l'iPhone 16 Pro (dans le concept), ce genre de cas d'usage serait grandement facilité.



Vous me direz certainement que le bouton de volume de l'iPhone peut déjà déclencher la prise de vue. Vrai, mais ce n'est qu'une action simple. De plus, ce composant pourrait être réaffecté à un autre usage comme ajuster la luminosité par exemple.



Bref, nous avons hâte d'en savoir plus sur ce bouton additionnel. D'ailleurs, s'il est confirmé, il sera intéressant de voir comment Apple va l'intégrer à son prochain téléphone phare. Pour le reste, vous pouvez vous attendre à un écran OLED plus économe, une puce A18 Pro plus performante, un système de refroidissement inédit ou encore à une Dynamic Island améliorée.



Qui attend de pied ferme l'iPhone 16 Pro ou 16 Pro Max parmi vous ?