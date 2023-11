Apple teste un poinçon sur l'iPhone 16 Pro à la place de la Dynamic Island

Apple a beau avoir introduit la Dynamic Island sur l'iPhone 14 Pro en 2022, la société travaille déjà activement à la suite. D'après les informations du leaker Majin Bu, la firme de Cupertino teste un poinçon en lieu et place du successeur de l'encoche née avec l'iPhone X en 2017. Si elle le fait sur l'iPhone 16 Pro, il y a peu de chances de le voir dès 2024, mais plutôt en 2025, sur l'iPhone 17.

Voici le tweet de Majin Bu sur X :

Apple is testing a iPhone 16 Pro hole punch version, but it may not be finalized. Details will depend on March next year. I guess most likely we won't see such a version until the iPhone 17 pic.twitter.com/exeo8gWoT0