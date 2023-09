Les différences entre l'iPhone 15 et l'iPhone 14 de base

L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus sont les derniers modèles standards d'Apple, remplaçant les très critiqués iPhone 14 / 14 Plus. Contrairement à l'an passé, ces modèles présentent des améliorations importantes, encore faut-il les connaître. Si l'iPhone 15 Pro reste bien au-dessus en termes de spécificités techniques, l'écart avec l'iPhone 14 Pro est moindre qu'entre les deux appareils du jour.

Les nouveautés de l'iPhone 15

En 2022, Apple a dévoilé l'iPhone 14, successeur du populaire iPhone 13, qui offrait 2 Go de RAM en sus, une meilleure autonomie, le moteur photonique, le mode Action, le SOS d'urgence par satellite, la détection des collisions, et c'est à peu près tout. En tant qu'appareils plus abordables que les modèles "Pro", mais plus complets que l'iPhone SE, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus seront probablement l'option la plus populaire pour de nombreux clients, à partir d'un prix de 969 euros pour le modèle 128 Go. L'iPhone 14 reste toujours au catalogue, mais à 100 euros de moins.



L'iPhone 14 et l'iPhone 15 présentent les mêmes tailles d'écran, la même autonomie ou encore le même appareil photo avant. Néanmoins, l'iPhone 15 offre un certain nombre d'améliorations substantielles, comme la Dynamic Island, le port USB-C et l'appareil photo 48 mégapixels permettant notamment un zoom optique x2.

Visuellement, seule la Dynamic Island sépare l'iPhone 15 de l'iPhone 14

Comparatif iPhone 15 vs iPhone 14

iPhone 14 iPhone 15 Châssis En aluminium avec bords carrés En aluminium avec bords profilés Dos En verre brillant En verre dépoli infusé de couleur Face ID Encoche Dynamic Island Luminosité écran 800 nits de luminosité maximale (typique)

Luminosité maximale de 1 200 nits (HDR) Luminosité maximale de 1 000 nits (typique)

Luminosité maximale de 1 600 nits (HDR)

Luminosité maximale de 2 000 nits (extérieure) SoC A15 Bionic A16 Bionic GPU GPU 5 cœurs GPU 5 cœurs avec 50 % de bande passante mémoire en plus Appareil Photo Appareil photo principal de 12 mégapixels avec ouverture ƒ/1,5

Options de zoom optique 0,5x et 1x

HDR intelligent 4

Mode portrait avec contrôle de la mise au point et de la profondeur

Portraits en mode nuit et en mode nuit Appareil photo principal de 48 mégapixels avec ouverture ƒ/1,6

Options de zoom optique 0,5x, 1x et 2x

HDR intelligent 5

Photos super haute résolution de 24 et 48 mégapixels

Portraits de nouvelle génération avec mise au point et contrôle de la profondeur

Amélioration du mode Nuit et des portraits en mode Nuit Appels 5G - Amélioration de la qualité audio lors des appels téléphoniques Localisation Puce ultra large bande de première génération (U1) Puce ultra large bande de deuxième génération (U2) plus précise

Recherche de précision pour trouver mes amis Port Lightning USB-C (même vitesse USB2) Recharge sans fil Support de la charge sans fil Qi Support de la charge sans fil Qi2 Coloris Jaune, bleu, violet, (PRODUCT)RED, Starlight et Midnight Jaune, bleu, rose, vert et noir Prix 1 019 euros (128 Go) à sa sortie, à 869 euros désormais. 969 euros (128 Go)

Conclusion du comparatif

L'iPhone 15 est donc une vraie évolution par rapport à l'iPhone 14. Il présente un design plus raffiné avec des bords profilés, un dos en verre dépoli et la fameuse Dynamic Island. Les utilisateurs apprécieront l'écran plus lumineux et la transition vers un port USB-C, qui offre des améliorations substantielles au quotidien avec un seul câble pour tout charger. Le système d'appareil photo a fait l'objet d'une révision majeure, avec un appareil photo principal de 48 mégapixels, un zoom optique 2x, des portraits next-gen, le Smart HDR 5 et un mode nuit amélioré. Ces améliorations représentent un saut significatif dans les performances de l'appareil photo pour l'utilisateur moyen. Les améliorations itératives, telles que la puce A16 Bionic et la prise en charge du Qi2, permettent d'avoir pratiquement un iPhone 14 Pro pour beaucoup moins cher.



Au final, il ne lui manque qu'un écran 120 Hz pour rivaliser avec les "Pro".

Si les utilisateurs de l'iPhone 13 ou de l'iPhone 14 ne jugeront peut-être pas nécessaire de passer à l'iPhone 15, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus représente un bond en avant par rapport aux modèles non Pro d'Apple. Si vous avez un iPhone 8, un iPhone X, un iPhone 11 et même un iPhone 12, il faut absolument considérer ce modèle 2023.



Pour ceux qui ont un plus gros budget, rendez-vous sur le comparatif iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro.

