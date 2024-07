iPhone 16 Pro : Apple teste une technologie antireflet pour l’appareil photo

Si vous êtes un utilisateur d’iPhone de longue date, vous avez probablement déjà remarqué des reflets dans certaines de vos photos. Pour les iPhone 16 Pro et Pro Max, Apple pourrait exploiter une nouvelle technologie qui ferait disparaître ces reflets ainsi que d’autres dégradations dans la qualité. Une récente rumeur nous explique ce qu’Apple est en train de préparer pour que vos photos soient de meilleures qualités, quel que soit l’environnement où elles sont prises !

La fin définitive des reflets dans les photos ?

Apple travaille actuellement sur une amélioration des performances photos de ses futurs iPhone. Selon des informations récentes en provenance de Corée du Sud et relayées par le compte “yeux1122” du blog Naver, les ingénieurs de la firme de Cupertino ont été chargés en début d’année de développer une nouvelle technologie de revêtement optique antireflet. Cette initiative vise à diminuer les défauts communs tels que les reflets de l’objectif et le ghosting, des phénomènes souvent critiqués par les utilisateurs.



La technologie en question, connue sous le nom de dépôt de couche atomique (ALD), consiste à appliquer des matériaux en couches atomiques ultra-fines. Ce procédé permet un contrôle extrêmement précis de l’épaisseur et de la composition des couches, offrant ainsi une qualité optique supérieure. Les bénéfices de cette technologie sont multiples : non seulement elle réduit les reflets gênants et les artefacts visuels comme les traînées lumineuses et les halos, mais elle améliore également la protection des éléments de l’appareil photo contre les agressions environnementales sans compromettre la capacité du capteur à capturer la lumière.

Ce nouveau revêtement antireflet est particulièrement efficace pour atténuer le ghosting, ce qui est crucial pour la photographie dans des conditions de forte luminosité ou de contre-jour, où les images fantômes peuvent sérieusement affecter la qualité des photos. L’intégration de l’ALD dans la fabrication des lentilles des caméras promet donc de pousser les capacités photographiques des iPhone à de nouveaux sommets.



Selon les prévisions, Apple envisage d’intégrer cette nouvelle technologie dans les modèles “Pro” de ses futures générations d’iPhone, probablement les iPhone 16 ou 17 Pro. Comme on peut le voir dans de nombreuses vidéos comparatives sur les réseaux sociaux, vis-à-vis de certains de ses concurrents, Apple a atteint un certain retard dans la qualité des photos sur iPhone. On pense par exemple aux photos dans les environnements à basses luminosités, les photos avec un zoom au niveau maximal… La technologie ALD devrait permettre d’effacer beaucoup des points faibles qu’à l’iPhone aujourd’hui.



