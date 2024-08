iPhone 16 et iPhone 16 Pro : voici toutes les améliorations pour l'appareil photo

Apple en a conscience, énormément de consommateurs regardent les innovations du côté des photos et vidéos avant d'acheter un nouvel iPhone. Aujourd'hui, un smartphone est utilisé pour prendre des photos et vidéos du quotidien, des vacances ou même d'événement inoubliable, pour chaque situation, Apple promet des photos et vidéos au-delà de vos attentes ! Si certains concurrents comme Samsung ou encore Xiaomi ont pris une sérieuse avance dans le domaine, Apple compte bien frapper un gros coup pour l'appareil photo des iPhone 16 et iPhone 16 Pro.

Voici les améliorations

Un récent rapport d'AppleInsider mentionne plusieurs nouveautés intéressantes à propos des améliorations photos qu'auront les iPhone 16 et iPhone 16 Pro. Pour cette nouvelle génération d'iPhone, Apple va proposer plusieurs nouveautés qui étaient parfois très attendues par les amateurs de photographies. Dans la série des révélations, on retrouve les promesses d'une meilleure performance dans les environnements de basse lumière, la prise en charge de la macrophotographie pour les iPhone 16 et iPhone 16 Plus (jusque-là réservé qu'aux modèles Pro) ou encore un nouveau bouton "Capture" qui sera disponible sur chaque modèle annoncé le mois prochain !

La liste de toutes les nouveautés côté photo pour les iPhone 16

Les rumeurs concernant les améliorations de la prochaine gamme d'iPhone sont nombreuses et promettent des avancées intéressantes. Tout d'abord, il semble que l'appareil photo principal de l'iPhone 16 conservera les mêmes spécifications que celui de l'iPhone 15, avec un capteur de 48 mégapixels et une ouverture f/1.6. Cette continuité pourrait bien durer jusqu'en 2026.



En revanche, l'appareil photo ultra-large de l'iPhone 16 connaîtra une belle amélioration, avec une ouverture passant de f/2.4 à f/2.2. Ce changement devrait permettre une meilleure performance en conditions de faible luminosité, un point souvent critiqué par les utilisateurs des modèles précédents. De plus, l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus pourraient enfin offrir la macrophotographie, une fonctionnalité qui offre une netteté d'image impressionnante pour les objets proches de l'objectif. Cette nouveauté pourrait rendre ces modèles plus attractifs pour les amateurs de photographie rapprochée.

Et pour les iPhone 16 Pro ?

Les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, continueront de bénéficier d'un appareil photo principal de 48 mégapixels, mais avec une ouverture légèrement différente, à f/1.78. De plus, l'iPhone 16 Pro pourrait hériter du téléobjectif tétraprisme 5x, une technologie introduite sur l'iPhone 15 Pro Max, remplaçant ainsi le téléobjectif 3x actuel. Cette évolution renforcera sans doute les capacités de zoom des modèles Pro, ce qui est une bonne chose, surtout quand on voit ce que font les Galaxy de Samsung en termes de zoom.



En ce qui concerne l'appareil photo ultra-large des modèles Pro, il subira également une mise à jour majeure. Non seulement il sera doté d'un capteur de 48 mégapixels, mais il intégrera aussi la technologie de pixel-binning, déjà présente sur l'appareil photo principal. Cette technologie permet de combiner plusieurs pixels en un seul pour améliorer la sensibilité à la lumière et réduire le bruit dans les images prises en basse luminosité. Le résultat est une qualité d'image supérieure, avec des détails plus nets et des couleurs plus riches.



Avec une ouverture améliorée à f/2.2, ces changements devraient considérablement améliorer la performance en basse lumière, tout en offrant la possibilité de capturer des photos en 48 mégapixels au format ProRAW. Cette amélioration pourrait séduire les utilisateurs exigeants en matière de qualité d'image.

Un nouveau format d'image introduit ?

Par ailleurs, Apple introduirait un nouveau format d'image appelé "JPEG-XL", qui viendra s'ajouter aux formats déjà disponibles comme HEIF, JPEG, HEIF Max, ProRaw et ProRAW Max. Cette diversification des formats pourrait offrir plus de flexibilité aux utilisateurs en fonction de leurs besoins en stockage et en qualité d'image.



Une autre avancée attendue concerne la vidéo, où les iPhone 16 Pro et Pro Max devraient prendre en charge l'enregistrement en 3K à 120 images par seconde avec Dolby Vision, ce qui serait une première sur le marché des smartphones. Cette capacité pourrait attirer les vidéastes amateurs comme professionnels.

Le fameux bouton capture

Enfin, une nouveauté intrigante est l'introduction d'un nouveau bouton "Capture" sur tous les modèles d'iPhone 16, les rumeurs nous en parlent depuis plusieurs mois. Ce bouton serait dédié aux applications de caméra, ce qui permettrait aux utilisateurs de choisir l'application photo à ouvrir, y compris celles développées par des tiers. Ce bouton pourrait également offrir une demi-pression sensible à la force. De plus, en glissant le long de ce bouton, différentes actions pourraient être exécutées, on pense par exemple au changement de mode ou encore à agrandir/réduire le zoom.



Tout cela reste évidemment des informations non officialisées, mais AppleInsider est réputé pour être un média avec un passé assez fiable au niveau des rumeurs. Apple confirmera ou non ces informations lors de son Apple Event de la rentrée qui n'a toujours pas de date à l'heure actuelle.