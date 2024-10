Halide prend en charge le bouton de l'appareil photo des iPhone 16

Le bouton de commande de l'appareil photo de l'iPhone 16 dépasse désormais l'application Appareil photo d'Apple. L'une des meilleures options tierces disponibles sur l'App Store, Halide, vient d'être mise à jour pour tirer pleinement parti du bouton qui reste la vraie nouveauté de toute la gamme 2024.

C'est quoi le bouton de commande de l'appareil photo ?

Le contrôle de l'appareil photo est un bouton d'obturateur dédié situé sur le côté droit, sous le bouton d'alimentation des nouveaux iPhone. Il est doté de capteurs de force pour distinguer les pressions légères des pressions fortes, d'une surface tactile sur laquelle vous pouvez glisser et d'un retour d'information haptique par le biais de vibrations subtiles. Le contrôle de l'appareil photo dans l'application native d'Apple vous permet de basculer entre plusieurs modes d'appareil photo et d'effectuer des opérations telles que le zoom avant et arrière, le changement d'objectif et bien d'autres choses encore, comme les styles photographiques.

Halide Mark II exploite les nouvelles capacités

Nous sommes ravis de lancer la prise en charge du contrôle de la capture sur l'iPhone 16 ! Vous pouvez désormais accéder rapidement au contrôle EV et à la mise au point manuelle en quelques gestes.

Bouton Camera Control

Si l'iPhone 16 le gère nativement, Apple fournit aussi une API dédiée aux développeurs afin qu'ils puissent mettre en œuvre le contrôle de l'appareil photo de la manière la plus adaptée à leurs applications.



Outre la possibilité d'ouvrir l'application d'une simple pression sur le bouton de contrôle de l'appareil photo, vous pouvez désormais accéder à des options de contrôle supplémentaires grâce à ce bouton.



Quelques pressions suffisent pour modifier la mise au point ou l'exposition dans Halide. Enfin, il est possible de verrouiller tous les paramètres afin d'éviter toute gaffe.

Les raccourcis sur l'écran de verrouillage

L'application tire également parti d'une nouvelle fonctionnalité d'iOS 18 qui permet d'ajouter un accès rapide à l'application en plaçant l'icône sur l'écran de verrouillage.



Rappelons que le mois dernier, l'application Halide Mark 2 a été mise à jour avec la fonctionnalité unique Process Zero. Au lieu d'utiliser le traitement intégré d'Apple, les résultats permettent de mieux contrôler l'éclairage et l'exposition.



Halide Mark II est conçu pour l'iPhone et tous les modèles d'iPad. Il est téléchargeable gratuitement sur l'App Store. Au-delà des sept jours d'essai gratuit, il faudra payer 2,99 € par mois ou 11,99 € par an. Une licence à vie est également disponible à 60 €.



Si vous aimez le travail de l'équipe d'Halide, sachez qu'ils ont récemment lancé Kino, une application vidéo de qualité professionnelle dotée de nombreuses fonctionnalités et d'une interface utilisateur conviviale. L'app a même été mise en avant lors du dernier keynote de l'iPhone 16.

Télécharger l'app gratuite Halide Mark II