L'application Kino est parfaite pour les vidéastes sur iPhone

L'application de photographie Halide n'est plus seule désormais, puisque l'app vidéo appelée Kino, qui propose des préréglages d'étalonnage, une exposition intelligente et des leçons gratuites pour les débutants, est désormais disponible. Les gars de Lux Optics avaient également sorti Spectre pour les clichés en pause longue.

Annoncée en 2023, Kino se démarque des autres utilitaires de prise vidéo grâce à Instant Grade, une fonctionnalité qui vise à produire des vidéos cinématographiques de grande qualité en HEVC, sans consommer une bande-passante hallucinante comme sait le faire le format Log d'Apple. De plus, Kino est livré avec une liste croissante de LUTs (Lookup Tables) qui sont des préréglages d'étalonnage des couleurs conçus par des cinéastes experts et appliqués automatiquement pendant l'enregistrement.



Malgré les réglages automatiques, tout est modifiable, comme vous pouvez vous en douter avec Lux Optics.

Introducing Kino - Halide’s new pro video camera sibling.



It’s our beautiful, simple, but powerful app for taking cinematic video. Packed with amazing color presets by my favorite pros. Out now, and half off for launch! https://t.co/V7DjBi91Bz pic.twitter.com/Ax15FwMCu9