L'app Photon Camera enregistre les photos de l'iPhone 15 Pro sur disque externe

Comme promis il y a quelques semaines, Photon Camera se met à jour sur l'App Store. Développée par les créateurs de la populaire application Camera+, Photon offre aux utilisateurs un contrôle total sur les prises de vue, comme un appareil Reflex disent-ils. La nouvelle version ajoute la possibilité de prendre des photos directement sur un support de stockage externe via USB-C. Un outil de plus après l'écran externe d'iPadOS 17.

Photon Camera profite d'iOS 17

Nous sommes ravis d'annoncer que Photon supporte désormais la prise de vue directe sur clé USB-C pour les utilisateurs d'iPhone 15 Pro. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ?



Connectez en toute transparence des périphériques de stockage externes pour améliorer votre flux de travail. Plus besoin d'attendre les transferts aériens, il suffit de filmer, de débrancher le téléphone et de brancher le disque sur votre ordinateur pour l'édition.

Comme vous pouvez vous y attendre, Photon Camera offre une grande flexibilité en matière de photographie avec la possibilité de prendre des photos en ProRAW, RAW, JPEG et HEIF.

Bien sûr, les professionnels iront trifouiller dans les fonctions plus avancées comme les indicateurs d'écrêtage, le focus peaking, la loupe de mise au point et l'histogramme.

Après qu'Apple ait offert la possibilité d'enregistrer des vidéos 4K ProRes avec l'iPhone 15 Pro directement sur des disques externes via USB-C, Photon Camera a activé cette capacité pour les photos avec sa dernière mise à jour 1.7, ce qui est idéal pour ceux qui shootent en RAW ou ProRAW, car le poids des clichés est effrayant.



Voici quelques arguments en faveur d'un stockage externe sur iPhone 15 Pro (avec un câble USB-C 3.2 de préférence) :

Gestion sans effort : Enregistrez vos photos sur des disques externes, en les conservant à un seul endroit et en libérant l'espace de stockage de votre téléphone sans transferts fastidieux.

: Enregistrez vos photos sur des disques externes, en les conservant à un seul endroit et en libérant l'espace de stockage de votre téléphone sans transferts fastidieux. Tranquillité d'esprit : Protégez vos souvenirs grâce au stockage externe, en vous prémunissant contre la perte de données et les problèmes liés aux appareils, plutôt que (ou en plus) de les télécharger sur le "nuage".

: Protégez vos souvenirs grâce au stockage externe, en vous prémunissant contre la perte de données et les problèmes liés aux appareils, plutôt que (ou en plus) de les télécharger sur le "nuage". Flux de travail continu : Maintenez un flux créatif ininterrompu en enregistrant directement sur des disques externes. Il vous suffit de retirer le disque de votre iPhone et de le brancher sur votre ordinateur de montage préféré pour accéder à vos fichiers.

: Maintenez un flux créatif ininterrompu en enregistrant directement sur des disques externes. Il vous suffit de retirer le disque de votre iPhone et de le brancher sur votre ordinateur de montage préféré pour accéder à vos fichiers. Sans limite : Même ceux qui ont pris un iPhone 15 Pro 128 Go peuvent photographier à leur guise sans avoir à supprimer d'autres données ou applications précieuses.

: Même ceux qui ont pris un iPhone 15 Pro 128 Go peuvent photographier à leur guise sans avoir à supprimer d'autres données ou applications précieuses. Convivialité : Une fonction simple et intuitive conçue pour les utilisateurs de l'iPhone 15 Pro. Réglez Photon pour qu'il privilégie le stockage externe s'il est disponible. Ensuite, branchez et jouez - c'est tout.



Qui avait besoin de ce genre d'application ? Attention, l'app nécessite un abonnement ou un achat onéreux pour profiter de toutes les fonctionnalités (Mensuel : 3,49 €, Annuel : 19,99 €, Achat complet : 44,99 €) .

Télécharger l'app gratuite Photon Camera