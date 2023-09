iMovie et Clips sur iOS et iPadOS sont mis à jour suite à la sortie des iPhone 15 Pro

Chaque année, Apple propose des innovations en ce qui concerne les photos et vidéos sur les modèles Pro des nouveaux iPhone. Sans grande surprise, ces nouveautés doivent s'accompagner d'une prise en charge optimale dans les applications de montage vidéo. Après Final Cut Pro, Apple met à jour iMovie et Clips sur iOS et iPadOS.

iMovie et Clips reçoivent une mise à jour importante

Depuis quelques heures, Apple a déployé une nouvelle mise à jour pour les applications iMovie et Clips que vous retrouvez gratuitement sur l'App Store de votre iPhone et iPad. Cette mise à jour a été réalisée pour une raison simple, Apple apporte la prise en charge de la vidéo codée en journalisation sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max.



En plus de la meilleure prise en charge des vidéos pour l'iPhone 15 Pro, Apple a travaillé sur plusieurs correctifs de bugs qui pouvaient gêner l'utilisation des deux applications.

Les nouveautés d'iMovie 3.0.2

Ouvrez facilement votre projet iMovie dans Final Cut Pro pour iPad et profitez d'éditions et d'effets avancés.

Ajoute la prise en charge de la vidéo codée en journal enregistrée avec l'iPhone 15 Pro.

Correction d'un problème où la sélection d'un projet iMovie dans l'application Fichiers empêchait parfois l'ouverture du projet.

Résout un problème où l'exportation d'une vidéo entraduirait parfois l'affichage d'une erreur incorrecte « Stockage presque complet ».

Les nouveautés de Clips 3.1.5

Ajoute la prise en charge de la vidéo codée en journal enregistrée avec l'iPhone 15 Pro.

Résout un problème où la sélection de Partager la vidéo entraîne parfois l'enregistrement d'un clip vide dans Photos.

Cette initiative d'Apple est une bonne nouvelle, car la prise en charge de la vidéo codée en journalisation offrira dans iMovie et Clips, une gamme dynamique étendue (vidéo avec plus de détails dans les hautes lumières et les ombres), une flexibilité accrue en post-production permettant des ajustements d'exposition, de contraste et de couleur plus précis, des capacités améliorées de correction des couleurs grâce à une base neutre, une meilleure harmonisation des images provenant de différentes sources, des économies potentielles de bande passante et d'espace de stockage, ainsi qu'une préparation optimale pour les technologies futures comme les écrans HDR.



Les deux nouvelles versions ont été publiées sur l'App Store en fin d'après-midi, si vous ne les voyez pas, c'est qu'il faut un peu de patience, le déploiement peut parfois prendre du temps. Nous vous recommandons bien évidemment d'installer ces mises à jour si vous utilisez régulièrement iMovie et Clips et qu'en plus, vous avez un iPhone 15 Pro !



