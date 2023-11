LumaFusion supporte le stockage externe sur iPhone 15 et les fichiers Apple Log

L'éditeur vidéo LumaFusion profite enfin d'une des grandes nouveautés de l'iPhone 15, à savoir son port USB-C qui permet de travailler avec un disque externe.



Lorsqu'Apple a présenté la nouvelle gamme avec USB-C en septembre dernier, nous avons eu droit à de nouveaux cas d'usage mêlant matériel et logiciel. En effet, il est désormais possible de brancher un moniteur externe, un disque externe, un chargeur ou encore un adaptateur Ethernet. Pour les photographes et vidéastes, enregistrer ses médias sur un SSD est un vrai plus.

LumaFusion passe à la vitesse supérieure

Si vous en aviez marre de devoir faire des pauses pour transférer, par câble ou AirDrop, vos prises de vue, vous avez certainement fait l'acquisition d'un iPhone 15 Pro et d'une app comme LumaFusion. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette dernière, il s'agit d'un logiciel de montage vidéo multi-pistes spécialement conçu pour les appareils mobiles. Utilisé par les journalistes nomades, les YouTubers et autres TikTokers, LumaFusion est particulièrement puissant.

Mais la nouvelle version 4.1.1 annoncée par l'éditeur LumaTouch va encore plus loin. Cette mise à jour se distingue par le fait qu'elle est le premier logiciel de montage vidéo sur iOS à supporter les disques externes sur iPhone 15. Elle utilise la nouvelle connexion USB-C, ce qui permet aux éditeurs de travailler directement à partir de disques tiers. On peut citer l'excellent Samsung T7 (actuellement à moitié prix sur Amazon) ou le SanDisk Extreme (lui aussi à prix réduit). Les utilisateurs doivent simplement s'assurer d'avoir le bon câble USB-C pour profiter d'une vitesse maximale.



Avec un tel accessoire, vous pouvez désormais enregistrer sur votre iPhone directement sur le SSD, puis éditer à partir de ce même SSD dans LumaFusion. Il ne reste plus qu'à envoyer la vidéo finalisée directement sur YouTube ou autre réseau. Un gain de temps considérable.



Il convient de noter que cette opération n'est possible qu'avec les modèles Pro de cette année. Les iPhone 15 et 15 Plus ne peuvent pas prendre en charge cette fonctionnalité en raison de l'absence de prise en charge de l'USB-3.



En outre, la mise à jour ajoute la prise en charge des fichiers Apple Log avec une LUT Apple deLog et du Prolost Apple Log vers Rec709 LUT, gracieuseté de Prolost.

