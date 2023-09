Voici la vitesse de transfert du port USB-C des iPhone 15 et iPhone 15 Pro

Encore une fois, les rumeurs avaient vu juste. Alors que le port USB-C était annoncé pour toute la gamme iPhone 15, plusieurs indiscrétions avaient aussi expliqué qu'Apple allait volontairement limiter la vitesse de transfert sur les ports USB-C des iPhone 15 et iPhone 15 Plus, une information qui a été confirmée hier soir après l'Apple Event.

On a plus d'informations sur la vitesse de transfert des iPhone 15 et iPhone 15 Plus

Lorsque Apple a annoncé que ses iPhone 15 intégreraient un port USB-C, de nombreux clients ont exprimé leur enthousiasme, espérant bénéficier de vitesses de transfert plus rapides qu'avec le port Lightning. Cependant, une lecture attentive des spécifications techniques a révélé une nuance intéressante.



Les nouveaux modèles iPhone 15 et iPhone 15 Plus sont équipés d'un port USB-C. Toutefois, ceux qui attendaient une amélioration significative des vitesses de transfert risquent d'être déçus. En effet, ces modèles ont une vitesse de transfert via câble plafonné à celle de l'USB 2.0, soit 480 Mbps. Cette vitesse est identique à celle offerte par le port Lightning des iPhone précédents. Apple a d'ailleurs confirmé cette information dans les caractéristiques techniques présentes sur leur site officiel.

Et les iPhone 15 Pro

La déception peut être quelque peu atténuée pour ceux qui optent pour les modèles haut de gamme. Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max (qui possèdent, eux aussi, un port USB-C) offrent des vitesses de transfert de données nettement supérieures, s'élevant jusqu'à l'USB 3 à 10 Gbit/s. C'est une amélioration considérable par rapport aux versions standard.



Contrairement à certains iPad Pro récents, les iPhone 15 Pro ne seront pas compatibles avec la technologie Thunderbolt, dont la vitesse théorique peut atteindre 40 Gbit/s. De plus, pour bénéficier pleinement des capacités de transfert de l'USB 3 sur les iPhone 15 Pro, il est impératif d'utiliser un câble adapté.