La limite de vitesse du câble USB-C se confirme sur iPhone 15 et 15 Plus (màj)

À moins d'un mois de la présentation de la nouvelle génération d'iPhone, nous connaissons probablement toutes les nouveautés, il ne reste qu'à peaufiner certains détails comme par exemple la vitesse de chargement du nouveau port USB-C. La semaine dernière, une rumeur affirmait que certains modèles d'iPhone 15 prendraient en charge Thunderbolt pour des vitesses de transfert de données plus rapides. Bien que cela puisse encore être vrai, une nouvelle fuite suggère que le câble USB-C inclus dans la boîte sera limité aux vitesses USB 2.0.

Un port USB-C

Tout le monde le sait, l'iPhone 15, dans ses quatre variantes, sera équipé d'un port USB-C au lieu d'un port Lightning. Technologiquement parlant, l'USB-C présente de nombreux avantages par rapport au connecteur propriétaire d'Apple, comme une compatibilité étendue, un support de la charge rapide et un transfert de données plus rapide. Reste à savoir comment la firme a prévu son intégration.



Au début du mois, nous avons eu droit à des images montrant les connecteurs USB-C des nouveaux iPhone 15. Ces composants sont dotés d'une puce Retimer comme celles que l'on trouve dans les appareils Thunderbolt, permettant des vitesses de transfert allant jusqu'à 40 Gbps.



Autre fuite, la taille du câble serait de 1,5 mètre, le tout tressé comme les câbles de MacBook pour une meilleure résistance. Selon le coloris de l'iPhone, les clients auront même droit à des câbles assortis.



Le leaker Majin Bu a obtenu de nouveaux détails sur ces câbles, et ils pourraient contrarier certaines personnes qui attendent avec impatience l'iPhone 15.

Vitesse de transfert des données

Selon Majin Bu, les nouveaux câbles USB-C sont effectivement plus longs que ceux actuellement inclus dans la boîte de l'iPhone. De plus, ils sont légèrement plus épais. Mais le problème, c'est que notre confrère assure qu'il s'agit de câbles USB 2.0 avec un connecteur USB-C.

En d'autres termes, ils sont limités aux mêmes vitesses de transmission de données que le connecteur Lightning. Plus précisément, l'USB 2.0 n'est capable de transmettre des données qu'à un débit maximal de 480 Mbps. Si cela est vrai, les nouveaux iPhones ne permettront pas une transmission de données plus rapide malgré l'utilisation d'un nouveau connecteur de charge. Cependant, tout n'est pas perdu.



ChargerLAB a en effet repéré une puce Thunderbolt dans le connecteur USB-C de l'iPhone 15, Apple pourrait tout simplement réserver la norme Thunderbolt aux modèles plus chers, soit l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Ultra. Cela ne serait pas une surprise puisque seul l'iPad Pro prend en charge Thunderbolt. L'iPad Air est quant à lui limité à l'USB-C 3.1, et l'iPad 10 s'appuie toujours sur l'USB 2.0 bien qu'il soit doté d'un connecteur USB-C. D'ailleurs, Majin Bu dit que c'est fort possible dans le fil de son tweet.



Autre possibilité, Apple pourrait inclure un câble USB-C ordinaire dans la boîte mais vendre des câbles Thunderbolt séparément. Une idée pas si farfelue quand sait que son câble Thunderbolt 4 de 1,8 mètre coûte 149 euros.



Dernière éventualité, tout le monde se trompe, et les câbles en question sont prévus pour un Mac ou un Vision Pro.



Mise à jour de 18h : Majin Bu confirme un câble plus rapide pour l'iPhone 15 Pro :

Looks Apple has actually tested a Thunderbolt cable for the iPhone 15 Pro and it will probably be released exclusively for the Pro models.

Here is some details

USB4 Data Cable Engineering Cable

Length 70 cm

Protocol USB 4 gen 2

Rate 20g

Support 4k 60hz

Power 150w pic.twitter.com/gC9bfF5UC0 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 24, 2023

Toute cette histoire de câble USB-C sera bien résolue puisque l'entreprise organisera, selon les rumeurs, un événement spécial pour la presse afin d'annoncer l'iPhone 15 autour du mardi 12 septembre. Soyez prêts pour le keynote Apple le plus attendu de l'année !