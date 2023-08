iPhone 15 : le câble USB-C Thunderbolt finalement en option ?

Les rumeurs s'intensifient à l'approche de la sortie de l'iPhone 15. Un nouveau leaker dit être en possession du futur câble Thunderbolt 4 prévu pour le nouvel iPhone sous USB-C. Un câble vendu séparément à un prix élevé, obligeant les acheteurs à rajouter un billet supplémentaire pour profiter de l'experience maximale.

Qui croire ?

C'est le débat du moment. À l'approche de la sortie de l'iPhone 15, tout le monde se demande comment Apple va procéder en ce qui concerne la recharge du smartphone. Il ne fait plus de doute que l'iPhone 15 va être le premier iPhone au monde avec un port USB-C.



Pas plus tard qu'hier, le leaker Majin Bu affirmait qu'Apple allait inclure un câble Thunderbolt 4 uniquement dans la boîte des iPhone 15 Pro. L'iPhone 15 basique se contentant d'un câble USB-C 2.0 et ne profitant pas des dernières technologies en la matière.



Une rumeur remise en cause dès aujourd'hui par un autre leaker du nom de Kosutami. Celui-ci déclare que le câble Thunderbolt 4 serait simplement en option pour tous les possesseurs d'iPhone 15. Autrement dit, il faudrait repasser à la caisse quel que soit le modèle acheté pour profiter d'une vitesse de charge et de transfert de fichiers accrue.



Un câble de 0.8 m qui pourrait être vendu entre 50 € et 70 € si l'on se fie au prix du câble de 1.8 m vendu actuellement 149 € sur l'Apple Store. Inutile de s'emballer, l'info ici n'est qu'une simple rumeur qui va dans un autre sens que celle entendue hier. Cela permet néanmoins de commencer à se faire une idée, d'autant plus qu'il confirme, image à l'appui, qu'il est en possession de ce câble depuis le mois de février.

Kosutami confirme que ce câble USB4 Gen 2 offrirait une vitesse de transferts de données jusqu'à 40 Gbit/s et une vitesse de charge jusqu'à 150 W. À noter que l'iPhone 15 ne devrait pas pouvoir se recharger à une telle puissance même s'il est prévu qu'il se recharge plus vite que les anciens modèles.