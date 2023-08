Voici les 5 couleurs des iPhone 15 et iPhone 15 Plus

Comme tous les ans, Apple apporte quelques modifications aux couleurs de sa nouvelle gamme d’iPhone. Les modèles Pro ont des finitions « haut de gamme » quand les non Pro ont des coloris plus basiques. Un leaker vient de révéler en avant-première les couleurs qu’auront les iPhone 15 et iPhone 15 Plus.

Des coloris qui vont plaire

Selon les rumeurs les plus récentes qui circulent dans les couloirs de la tech, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus pourraient se décliner en cinq couleurs différentes. D’après les indiscrétions du leaker réputé sur Twitter, “Unknownz21”, le prochain iPhone a été testé dans six teintes potentielles, dont les jaune, verte et bleue qu'on avait mentionnées.



Ces couleurs sont :

• Rose (incluant des variantes comme le Rose Or ou le Rose dorée)

• Vert

• Bleu

• Orange

• Noir

La fameuse couleur PRODUCT(RED) qui a souvent fait partie des options des précédents modèles d’iPhone, semble absente des fuites d’Unknownz21, ce qui pourrait signifier une absence notable de cette teinte pour l’année 2023.



Historiquement, Apple a lancé ses séries d’iPhone avec cinq couleurs, ajoutant souvent une sixième option au printemps suivant, probablement dans le but de stimuler les ventes à mi-parcours du cycle de vie de l’appareil. Par exemple, en avril 2021, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini avaient été introduits en violet. L’année suivante, avec les iPhone 13 et 13 mini, une nouvelle nuance de vert avait vu le jour, ainsi qu’un vert alpin pour les modèles Pro. Et n’oublions pas la surprise de cette année : une teinte jaune pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus lors de la mise à jour des couleurs au printemps.

Autre nouveauté qui pourrait s’ajouter cette année : la disponibilité de câbles USB-C déclinés en cinq couleurs différentes, pour assortir ou contraster avec votre nouvel iPhone.