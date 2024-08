Voici comment changer la carte NAND de l'iPhone 15 Pro

Qui dit appareil Apple moderne dit généralement aucune possibilité de faire évoluer le matériel (excepté le Mac Pro). Si vous avez par exemple acheté un iPhone avec trop peu d'espace de stockage, vous n'aurez pas d'autre choix que de le vendre et d'en acheter un autre (ou de prendre un forfait iCloud+). Mais les plus bricoleurs peuvent se débrouiller autrement, en témoigne la vidéo de KingSener qui a quadruplé la mémoire NAND d'un iPhone 15 Pro en quelques étapes seulement. Si cela semble facile, ne faites pas ça chez vous, vous risquez d'endommager irrémédiablement le dernier iPhone d'Apple.

Un processus très professionnel

Si nous avions déjà vu des personnes changer le "disque" d'anciens iPhone, c'est la première fois que l'on voit un changement de mémoire flash NAND sur un iPhone 15 Pro. La société KingSener a publié sur YouTube un une vidéo très soignée du travail détaillé effectué sur le téléphone d'Apple, en faisant passer la capacité de stockage de 128 à 512 Go.

Voici les étapes de cette mise à niveau, qui nécessite quelques outils haute précision que vous ne trouverez pas au rayon bricolage du coin :

Retirer l'écran

Retirer la carte mère

Retirer et nettoyer la carte NAND d'origine de 128 Go à l'aide d'une commande numérique et d'un travail manuel.

Installer la nouvelle carte NAND de 512 Go

Réinstaller la carte mère

Enlever le reste de l'adhésif imperméable

Réinstaller l'écran

Passer en mode DFU pour que la mémoire soit prise en compte

Découvrez la vidéo complète :

Si cela vous intéresse et que vous avez les compétences, vous pouvez donc suivre la vidéo de KingSener, qui est vraiment pas à pas. La société propose aussi des produits tels que des batteries de remplacement pour divers appareils.

Deux solutions plus sûres

Ceux qui n'ont pas le talent pour changer la puce NAND de l'iPhone peuvent opter pour un nouveau forfait iCloud ou même une clé USB-C (ou Lightning sur les anciens modèles) que l'on trouve sur Amazon à partir de 29 € (pour 512 Go) !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.